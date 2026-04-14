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国安教育日︱4.15会展办开幕典礼 港澳办主任夏宝龙将以视频方式出席并致辞

政情
更新时间：14:50 2026-04-14 HKT
发布时间：14:50 2026-04-14 HKT

明日（15日）是「全民国家安全教育日」，香港特别行政区维护国家安全委员会当日早上将于香港会议展览中心举办「全民国家安全教育日」开幕典礼暨主题讲座。中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙将以视频方式出席开幕典礼，并发表主旨致辞。香港特区行政长官、国安委主席李家超表示热烈欢迎，并衷心感谢夏宝龙主任一直对香港的指导、关怀和支持。

李家超感谢夏宝龙一直对香港的指导、关怀和支持

李家超指，今年是国家「十五五」规划开局之年，亦是香港迈向由治及兴的关键之年。十四届全国人大四次会议通过《十五五规划纲要》，为国家未来五年经济社会发展作出顶层设计和战略擘画。香港会主动对接「十五五」规划，正全速编制首个香港五年规划，为香港未来经济社会民生发展提供清晰指引，推动香港更好融入和服务国家发展大局。

务院新闻办公室发布了《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，全面总结香港维护国家安全的实践历程和经验启示。李家超FＢ图片
务院新闻办公室发布了《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，全面总结香港维护国家安全的实践历程和经验启示。李家超FＢ图片

李家超说，今年2月10日，国务院新闻办公室发布了《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，全面总结香港维护国家安全的实践历程和经验启示。《白皮书》阐明了中央政府对香港的国家安全事务负有根本责任，香港特区负有维护国家安全的宪制责任，必须以「总体国家安全观」为指导，把握「一国两制」下维护国家安全的实践要求，坚定维护国家主权、安全、发展利益。

香港特区国安委举办「全民国家安全教育日」开幕典礼暨主题讲座，统筹系列学校和社区活动，有助提升全民维护国家安全意识和责任感，有助推动全民自觉维护国家安全。

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