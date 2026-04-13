世界互联网大会亚太峰会︱陈茂波：AI正成为推动经济转型关键力量

财政司司长陈茂波今日（13日）在世界互联网大会亚太峰会主论坛致辞时表示，人工智能（AI）正成为推动经济和社会转型的关键力量。他指出，互联网连接正由「数字互联」，走向「数智互联」，显现四个特征，一是万物互联，物联网持续发展，装置与数据更紧密融合；二是数据互融，跨平台、跨场景的数据整合将成为创新和商业发展的重要资产；三是AI互通，不同大型语言模型互相竞争亦彼此协同，优势互补推动创新；四是智慧决策，AI在多个领域已协助人类作出更快更准确的决定，但最终判断权仍必须牢牢掌握在人手中。

数智化有危亦有机

他强调，数智化带来巨大机遇，包括涌现大量新产品、新服务和新业态，也令小微企业能以更低成本运用高端分析与自动化工具，开展「精实而高效」的业务。 同时，AI也带来演算法偏见、网络安全威胁、虚假资讯及「深度伪造」等风险，随着AI渗透各行各业，有关风险或被放大，因此必须妥善处理包括人类对AI的最终控制权、数据安全及基础设施韧性，以及代理型AI的责任和治理等关键议题。

提香港三大发展方向 倡全民AI培训

在谈到香港定位时，财政司司长提出三大方向。第一是「AI+」策略，推动人工智能在公营与私营领域更广泛落地应用。政府已成立由他担任主席的「AI+与产业发展策略委员会」，汇聚产学研力量，探讨如何以AI赋能生命健康科技、具身智能等重点产业，并透过「全民AI培训」计划和吸引国际人才，既壮大专才队伍，也提升全社会的数码素养。

第二是「金融+」策略，善用香港作为国际金融中心、融资产品齐备的优势，为前沿科技和创新应用提供耐性和具深度的资本支持，协助科技企业把握数智转型的窗口期。第三是建设「数据与创新应用枢纽」，发挥内地与国际「数据、人才、资金」交汇点的独特角色，推动面向本地、内地以至全球市场的新型应用。他指出，香港在多个领域采用监管沙盒模式，让监管机构与创新者在可控环境中共同测试新工具，及早识别风险并提供实务意见，有助在保障安全和私隐的前提下，鼓励负责任创新，巩固香港作为可信赖AI创新中心的地位。

他在总结时表示，「数智时代」蕴藏庞大发展空间，要把AI真正变成「惠及众人、造福社会」的力量，离不开想像力、实验精神，以及稳健的人本治理。各方需要加强交流、分享经验、建立良好实践并拓展务实合作，确保科技进步在可持续、负责任和包容的轨道上前行，而香港愿与区内及国际伙伴深化合作，共同把握今次历史机遇。