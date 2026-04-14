《The Standard》专访︱「内地企业出海专班」推出一站式平台支援 中国白酒业可借香港走向世界

环球贸易与文化软实力密不可分，商务及经济发展局局长丘应桦表示，为协助内地企业透过香港拓展海外市场，当局设立的「内地企业出海专班」已推出一站式平台提供支援，并指「走出去」策略不仅是销售产品，更是文化输出，举例中国白酒业可借香港走向世界，让外国人体验中国酒文化，加深对中国文化的欣赏，长远转化为经济贸易效益，甚至对中国的认同感。

商务及经济发展局局长丘应桦接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时表示，香港为内地企业制定的「走出去」策略不仅是销售产品，还包括文化输出。他称，近期访问贵州和四川后，他认为中国白酒产业可以利用香港作为酒类贸易枢纽的优势走向国际，并让瓶中故事流传海外，「外国人透过白酒体验中国酒文化，将对中国文化有更深的欣赏，这种文化共鸣可以转化为实质的经济贸易效益，甚至增强对中国的认同感」。丘应桦指出，香港可借在葡萄酒贸易方面的经验，推动茅台、泸州老窖及五粮液等中国知名白酒品牌拓展至全球。

丘应桦认为，中国白酒产业可以利用香港作为酒类贸易枢纽的优势走向国际。资料图片

为协助更多内地企业透过香港拓展海外市场，「内地企业出海专班」已推出一站式平台，提供金融、法律、会计、品牌行销、物流、通信技术、基础设施与房地产，以及检测认证等领域的服务商。

丘应桦称，有意「出海」的内地企业对香港专业服务需求强劲，特别是日益增长的保险需求。他认为，以香港作为跳板走向世界的内地企业，亦将于港设立地区总部，刺激本地经济和劳动力市场，故香港推动内地公司拓展海外市场可谓双赢。

他亦提到，香港鼓励内地公司在港集资，亦带动本港的首次公开招股及整体市场表现，而随着内地供应链重组，香港可以把握机遇，发展成为高增值的跨国供应链管理中心。

另外，丘应桦分享了近日到访四川的经验，称参观了中国大熊猫保护研究中心都江堰基地，看到都江堰作为四川的古代水利工程系统，感受到了地区的文化自信，并对博大精深的中国文化有更深的体会。

记者︰Helen Zhong