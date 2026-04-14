Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《The Standard》专访︱「内地企业出海专班」推出一站式平台支援 中国白酒业可借香港走向世界

政情
更新时间：08:00 2026-04-14 HKT
发布时间：08:00 2026-04-14 HKT

环球贸易与文化软实力密不可分，商务及经济发展局局长丘应桦表示，为协助内地企业透过香港拓展海外市场，当局设立的「内地企业出海专班」已推出一站式平台提供支援，并指「走出去」策略不仅是销售产品，更是文化输出，举例中国白酒业可借香港走向世界，让外国人体验中国酒文化，加深对中国文化的欣赏，长远转化为经济贸易效益，甚至对中国的认同感。  

商务及经济发展局局长丘应桦接受《The Standard》（《英文虎报》）专访时表示，香港为内地企业制定的「走出去」策略不仅是销售产品，还包括文化输出。他称，近期访问贵州和四川后，他认为中国白酒产业可以利用香港作为酒类贸易枢纽的优势走向国际，并让瓶中故事流传海外，「外国人透过白酒体验中国酒文化，将对中国文化有更深的欣赏，这种文化共鸣可以转化为实质的经济贸易效益，甚至增强对中国的认同感」。丘应桦指出，香港可借在葡萄酒贸易方面的经验，推动茅台、泸州老窖及五粮液等中国知名白酒品牌拓展至全球。

丘应桦认为，中国白酒产业可以利用香港作为酒类贸易枢纽的优势走向国际。资料图片
丘应桦认为，中国白酒产业可以利用香港作为酒类贸易枢纽的优势走向国际。资料图片

为协助更多内地企业透过香港拓展海外市场，「内地企业出海专班」已推出一站式平台，提供金融、法律、会计、品牌行销、物流、通信技术、基础设施与房地产，以及检测认证等领域的服务商。

丘应桦称，有意「出海」的内地企业对香港专业服务需求强劲，特别是日益增长的保险需求。他认为，以香港作为跳板走向世界的内地企业，亦将于港设立地区总部，刺激本地经济和劳动力市场，故香港推动内地公司拓展海外市场可谓双赢。

他亦提到，香港鼓励内地公司在港集资，亦带动本港的首次公开招股及整体市场表现，而随着内地供应链重组，香港可以把握机遇，发展成为高增值的跨国供应链管理中心。

另外，丘应桦分享了近日到访四川的经验，称参观了中国大熊猫保护研究中心都江堰基地，看到都江堰作为四川的古代水利工程系统，感受到了地区的文化自信，并对博大精深的中国文化有更深的体会。  

记者︰Helen Zhong

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
14小时前
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
19小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
23小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……
生活百科
14小时前
星岛申诉王|结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
星岛申诉王 | 结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆
申诉热话
14小时前
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
元朗金记烧腊餐厅月底结业 50年老店主打古法烧猪、金钱鸡 蔡澜曾大赞烧肉饭与众不同
饮食
14小时前
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」
影视圈
15小时前
日本11岁男童失踪逾20日，山区寻获怀疑属于其运动鞋。 X@mokkougenta
京都11岁男童「人间蒸发」 搜索22天疑寻获遗体
即时国际
11小时前
反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻档袭港晒恩爱 黑白配中环开餐 抢购名牌袋𠱁老婆｜独家追踪
反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻档袭港晒恩爱 黑白配中环开餐 抢购名牌袋𠱁老婆｜独家追踪
影视圈
10小时前
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因
家居装修
3小时前