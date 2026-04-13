立法会｜医衞局迟交逾千页答复文件 常秘罕有发信致歉承诺检讨

政府部门向立法会各委员会提交文件，不时被指时间太迟，以至无足够时间阅读及消化内容，可能影响审议质素。近日，特别财委会「迟交功课」情况再现，医衞局迟交过千页答复，常任秘书长陈松青罕有致函立法会财委会主席吴永嘉致歉，并承诺会切实检讨经验，审视工作优次及人手调配，避免同类情况再次发生。

逾千页答复三度延误 医管局范畴占多数

新一轮特别财委会会议今日（13日）开锣，政府部门上周起先后向立法会提交书面答复解答议员提问。其中医衞局会议环节于今日上午9时举行，根据程序，负责回复254条书面问题的医衞局，原应于会议前两个工作天，即4月9日下午5时前提交所有书面答复。然而，局方最终分三次交文件，首次比限期延误一小时，其后分别再延迟半日及一日才交毕所有中、英文回复。据悉，不少延迟的书面答复均属医院管理局范畴。

常秘致函明确致歉 称需时确保内容详实

医衞局常任秘书长陈松青事后致函财委会主席吴永嘉，在信中两次就事件向受影响议员致歉，承认情况不符财委会的既定时限要求，「我们明白有关情况不符合财务委员会既定时限要求，谨此致歉」、「局方再次就延误提交一事致歉」。

信中解释，由于回复文件合共约1200页，为求内容详实，处理时间较预期长，因此未能在限期前完成。陈松青承诺，局方会切实检讨今次经验，包括审视工作优次及人手调配，以期来年能加快处理议员提问，务求按时提交答复，确保议员有充裕时间审阅。局方明白预算案审议时间紧凑，定必全力避免同类情况再次发生。

政府部门迟交文件非新鲜事

政府部门迟交文件予立法会并非新鲜事，如前立法会议员梁熙，2022年5月曾在大会口头质询环节批评政府部门多次迟交文件，妣衞生事务委员会以及财委会特别会议为例，称政府在开会前不久才正式提交文件，议员根本没有足够时间消化内容及准备，冀政府日后更重视议会。时任政制及内地事务局局长曾国衞回应指，政府处理文件希望尽量做到仔细，收集意见或有延迟，会向政府内部反映，呼吁尽快交文件作改善。

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