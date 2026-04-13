遭陈克勤批「反对派技俩」搬弄是非 何君尧反击：try your best管制油价 陈克勤一图回应

立法会议员何君尧于上周财委会会议上，由于被指离题及超时发言，遭主持会议的财委会副主席陈克勤制止，事后于社交平台指控陈克勤「护短」。陈克勤昨日撰千字文反击，指何君尧离题在先，如此言论令人联想起昔日反对派搬弄是非的技俩。

何君尧指「try your best」 等陈克勤「招手」

何君尧昨晚在社交平台再反击，指「你我之间应把精力放在民生事上，期望你作为行政会议成员，能try your best带领民建联和一众议员，包括埋内副，我一齐向政府争取立法管制油价！我诚意等着你的招手！勇往直前，为民服务。」

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何君尧在社交平台回应陈克勤，但附上「try your best」一句，似带讽刺意味。何君尧fb帖文

陈克勤疑似回应何君尧的「招手」。陈克勤fb帖文

陈克勤po「与狗握手」照

「try your best」一说，源于18年前陈克勤初出道首次当选立法会议员时，受访时不慎读错「try our best」的英语发音，何君尧的回应或有讽刺意味。

何君尧帖文发出约1小时后，陈克勤在社交平台贴出一张AI生成图片，图中他与一只狗握手，说明写道「好朋友」，疑似回应何君尧「招手」一说。