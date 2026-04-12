国家安全教育日｜林定国 : 增强大众国安意识 完善及有效执行法律

国家制定的「十五五」规划正式出台，以「统筹安全和发展」为核心策略。律政司司长林定国坦言，安全和发展之间有紧密的因果关系，最重要是强化底线思维，以有效防范及化解各类型的风险。

林定国表示，国家「十五五」规划的原则之一，就是要做好统筹发展和安全之间的工作，强调安全就是社会发展的前提，没有安稳的环境，一个社会就很难去发展，当社会发展得好时，亦会制造到更加有利的客观条件，让一个国家有足够的实力去保护自己，因此必须要强化这个底线思维。

他解释，强化底线思维即是要增强市民大众对国家安全的意识，一直以来除了律政司做法治教育外，各政策局都做很多关于国家安全教育，包括对国家安全相关法律的理解、重要性等，甚至是增强整个社会的社群意识及国民意识。至于要如何有效地防范及化解各种国家安全风险，他认为要完善法律及有效地执行法律，当有需要时用好已存在的法律工具。

深化国际法律服务和争议解决中心

特区政府将制定首份香港的5年规划，他表示律政司最重要工作，是深化香港作为一个国际的法律服务和争议解决中心，故律政司已成立一个特别的专班，包含了各个部门的一些领导，目前正在开展相关的工作，之后会配合整个特区政府，去制定香港第一份的5年的规划。

他重申，香港法治环境的优势在于国际化、水平高、信誉好，即是很多律师、大律师的专业知识及经验，都不只限于处理本地事务，亦很有国际性，他们的服务都是高水平，自然令香港法治环境有很良好的信誉。他指香港某程度上已是一个国际的法律服务和争议解决中心，但未来要进一步「深化」，就是要再做好一点。

记者 郭咏欣