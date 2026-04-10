油价急升︱政府补贴柴油价 林健锋 : 冀考虑即时为其他受影响行业提供适度补助

就政府因应中东局势影响油价，宣布为每公升柴油提供3港元补贴，为期两个月，行政会议成员林健锋表示欢迎。他指出，中东战事持续令国际油价波动，本港柴油价格高企，直接影响专营巴士、小巴、渡轮、货车及渔船等行业的营运成本。政府急业界所急，果断推出针对性临时措施，有助减轻相关业界的负担，确保公共运输系统运作保持正常，市民日常生活不受影响。

冀政府考虑即时为其他受影响行业提供适度补助

林健锋强调，虽然今次补贴主要针对以柴油为燃料的公用及商用车辆和船只，但其他行业同样受到油价上升的冲击，例如物流、建筑及制造业等，长远而言营运成本可能转嫁至消费者。他认为政府应密切留意油价走势，继续动态评估油价变化，并研究进一步的纾缓措施，考虑即时为其他受影响行业提供适度补助，以体现全面关顾。他同时呼吁在特别时期，各界应秉持同舟共济的精神，互相体谅，共同应对外围环境带来的挑战，香港定能渡过难关。

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