宏福苑大火︱律政司：已聘4名大律师协助相关工作 难未计算额外开支

大埔宏福苑去年11月26日发生五级火灾。有立法会议员关注，自火灾发生以来，律政司已投入的人手，包括政府律师及外判大律师／律师数目及相关累计开支，并问及律政司在此独立委员会审视工作中承担的角色、责任。

律政司已成立专责小组协助各政策局向独立委员会提供证据

律政司政务专员阮慧贤表示，就大埔火灾事件，律政司已成立由资深首长级人员领导的专责小组负责协助各政策局╱部门向独立委员会提供证据和资料，并解答相关法律问题。由于小组亦会不时从各科别借调人手以配合运作需要，故未能分开计算涉及的人手及开支。

至于外判大律师方面，目前已聘请4名大律师协助相关工作。由于独立委员会的审查现正进行中，现时未能计算外判大律师的开支。另外，律政司亦运用现有资源，安排政府律师处理有关的检控工作及事宜。

阮慧贤表示，除了现有的人手开支外，律政司2026/27年度的开支预算亦包含了3个额外有时限职位的薪酬与相关开支，当中包括1个非公务员首长级职位及2个公务员高级政府律师职位，合共约780万元。

律政司向各政策局╱部门就独立委员会的审查工作提供不同方面的法律支援，当中包括就提交予独立委员会的证人陈述书、文件及调查资料等事宜提供法律意见；参与或出席独立委员会的听证会，并适时提供法律意见、就是次火灾相关的广泛问题提供法律意见，以及就跟进独立委员会的报告提供法律意见。

记者︰黄子龙