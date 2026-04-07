小学生刁钻问特首「有冇欠过功课」 李家超妙答：我超级勤力、嫌功课唔够！︱Kelly Online

特首李家超与两局长到访九龙城区一间小学，与同学们一起迎接复活节假期来临，顺道视察该校正推行的「在校课后托管服务计划」。与学生家长交流时，他被一名学生刁钻地问「特首有无欠过功课？」，在场嘉宾和家长随即大笑，谁知问题终究「考唔到特首」，李家超面不改色、摇头笑着回答「我超级勤力」，更称「我嫌功课唔够，我自己揾啲嘢嚟做」。

「我嫌功课唔够自己揾啲嘢嚟做」

李家超到访的学校伙拍非政府机构正推行「在校课后托管服务计划」，他顺道视察计划运作情况。参与计划的学生放学后，在导师指导下完成功课及温习，亦会进行游戏及课外活动。李家超观看导师为学生作绘本讲解，又在他们进行躱避盘游戏时参与其中。

《施政报告》取消名额上限 至今逾200间小学参加

政府在2023/24学年起推行计划，由学校提供场地、关爱基金提供资金，委聘非政府机构负责营办，让有需要的小学生在课后留校接受托管及学习支援，方便家长外出工作。计划首年招募了七个地区共59间小学参与，至2024/25学年计划扩展至全港，共126间学校参与，服务名额倍增至近6000个。李家超在去年《施政报告》提出进一步优化计划，取消名额上限。截至上月，已有逾200间小学参加，提供超过10500个名额。

家长赞计划令他们放心外出全职工作

李家超与数名前来准备接放学的家长及其子女交流，了解他们对计划的看法。多名家长告诉他，本因需照顾孩子只能从事兼职，子女参与计划后，他们终可放心外出进行全职工作，既纾缓经济压力，亦减轻管教困难。他们亦感激服务单位不时举办宿营及旅行等亲子活动，大大促进家庭和谐。学生们亦异口同声说参加计划后令他们认识了许多新朋友，在学业及社交层面均有正面发展，计划提供的多元化活动也使他们眼界扩阔不少。