入境处处长郭俊峰获延任至明年6月30日 政府：便利入境处管理层顺利交接
更新时间：15:01 2026-04-08 HKT
发布时间：15:01 2026-04-08 HKT
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《星岛》政情专栏「大棋盘」今日（8日）报道，达57岁退休之龄的入境事务处处长郭俊峰获延任，最少至本届政府任期完结，即明年6月30日。政府下午公布，郭俊峰将于2026年4月9日达退休年龄，他已获延任至2027年6月30日。
政府发言人表示：「郭俊峰处长获延任，目的是便利入境事务处管理层顺利交接。」
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郭俊峰本周「牛一」 达57岁退休之龄
本港纪律部队首长一般在57岁退休，1969年出生的郭俊峰本周「牛一」，换言之已届退休之龄。不过，纪律部队首长退休「死线」并非铁板一块，特区政府于2023年曾以便利警队管理层顺利交接为由，为当时已达退休年龄的时任警务处处长萧泽颐延任两年。
政圈早前有传郭俊峰将卸任，但《星岛》获悉，郭俊峰将「再坐一会」，目的是让入境处管理层有更多时间作出更好交接，而其个人意愿是不想做得太久，因此只希望延任至本届政府任期完结。
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