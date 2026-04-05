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陈茂波指零售市道复苏基础相当明显 家具、服装等民生类别亦见回暖

政情
更新时间：10:56 2026-04-05 HKT
发布时间：10:56 2026-04-05 HKT

财政司司长陈茂波表示，全球局势仍然复杂多变，中东地区冲突的阴霾持续困扰市场情绪。受外部因素拖累，本港股市出现回调，恒生指数今年来下跌约2%，但交易活跃，首两月日均成交额超过2,600亿港元，按年升17%。踏入3月，港股日均成交额超过3,000亿港元，较去年同期增加逾8%。这反映在不明朗形势下，投资者增加在此配置资产，除了视香港为资金可靠避风港，也因内地经济稳定增长，以及大批优质企业来港上市，为他们提供大量投资机会。

陈茂波在网志指，全球在人工智能等前沿科技的竞争进入了白热化的阶段，由核心技术的攻关、产业链上下游的发展，以至更广泛应用场景的探索，都需要庞大的资金支持。香港上市平台正在这方面发挥关键功能。他举例指，本港今年首季IPO市场集资额已超过1030亿港元，全球排行第一；来港上市企业亦有愈来愈多是新兴产业，包括人工智能、半导体、机械人等，轮候上市的申请个案超过500宗，认为当外围环境愈不明朗，更多企业视香港为融资与「出海」发展的重要窗口。

今年首两个月商品出口升近三成

出口方面，受惠于环球电子产品需求回暖及区域产供链的重整，今年首两个月商品出口货值按年上升接近三成，表现理想。这反映外贸环境虽有不确定性，但香港作为贸易枢纽的角色依然稳固。

他又称，这几天正值复活节长假期，虽然不少市民外游，但从整体走势看，零售市道复苏的基础已相当明显。今年首两个月零售总销货价值按年升11.8%，连续第十个月录得增长，升幅较去年第四季明显加快。这不止是高端消费增加，家具、服装等民生类别亦见回暖，显示本地消费信心逐步正面扩展。

网上销售亦显蓬勃，首两个月按年急升27.5%。这消费模式的改变，带动著电子支付、物流、数据分析等数码配套产业发展，正为零售生态注入新动力。劳工市场亦保持稳定，失业率稍为回落至3.8%，零售及餐饮业就业改善，整体就业收入持续上升，加上股市和住宅楼市气氛改善，都为本地消费提供支持。

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