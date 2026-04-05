清明节︱杨何蓓茵到浩园拜祭殉职消防员何伟豪 「英勇无私铭记在我们心中」
更新时间：10:29 2026-04-05 HKT
发布时间：10:29 2026-04-05 HKT
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今日（4月5日）是清明节，公务员事务局局长杨何蓓茵指，在较早时间谨代表特区政府到浩园悼念克尽己职、因公殉职的同事，表达哀思。
清明节︱局长向何伟豪致以最崇高敬意
她提到，悼念期间亦到消防队目（追授）何伟豪的墓前拜祭，致以最崇高的敬意。何伟豪于去年扑救大埔宏福苑大火时不幸殉职，「他的英勇无私铭记在我们的心中。其他长埋浩园的公务员舍己为公的精神，及为市民的付出，也让我们永远怀念他们。」
杨何蓓茵亦到景仰园，向菲律宾马尼拉人质事件死难者献花致意。
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