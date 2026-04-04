香港成全球第五大商品贸易经济体 林健锋：反映对外贸易强大韧力

世界贸易组织最新发表的《全球贸易展望与统计》报告，去年香港紧随中国内地、美国、德国与荷兰，位列全球第五大商品贸易经济体。商品贸易总额达15850亿美元，按年上升17.5%，占全球总额 3%。行政会议成员、职业训练局主席林健锋表示，这项成绩令人振奋，充分反映香港对外贸易的强大韧力和竞争力。

林健锋指，过去一年环球经济面对地缘政治及贸易保护主义等多重挑战，香港依然凭借「一国两制」的独特优势、自由开放的贸易政策，以及高度国际化的营商环境，在商品贸易总额录得17.5%的显著增长，排名连升两位，实属难能可贵。

他强调，今年是国家「十五五」规划开局之年，特区政府正全力编制香港首份五年规划。香港应继续发挥「超级联系人」和「超级增值人」的角色，积极协助内地企业「走出去」，同时开拓新兴市场，进一步巩固国际贸易中心地位，为香港经济注入更多新增长点。他对香港贸易前景充满信心，期望各界继续努力，再创佳绩。