李家超访九龙城小学视察在校课后托管计划 研扩展有关计划 让更多家庭受惠

行政长官李家超表示，「在校课后托管服务计划」成效理想，对此深感欣慰，将与团队研究将计划进一步扩展，以期充分利用资源，让更多家庭受惠。

与同学制作复活蛋 顺道视察「在校课后托管服务计划」成效

李家超指日前与教育局局长蔡若莲及劳工及福利局局长孙玉菡到访九龙城区一间小学，除与同学们一起制作复活蛋外，也为他们送上复活兔及礼物包，一起迎接复活节假期来临。他们到访的学校，伙拍非政府机构正推行「在校课后托管服务计划」，他亦顺道视察计划运作情况。参与计划的学生放学后，在导师指导下完成功课及温习，亦会进行游戏及课外活动。他观看了导师为学生作绘本讲解，又在他们进行躱避盘游戏时参与其中。

政府在2023/24学年起推行计划，由学校提供场地、关爱基金提供资金，委聘非政府机构负责营办，让有需要的小学生在课后留校接受托管及学习支援，方便家长外出工作。计划首年招募了七个地区共59间小学参与，至2024/25学年计划扩展至全港，共126间学校参与，服务名额倍增至近6000个。而去年《施政报告》提出进一步优化计划，取消名额上限。截至上月，已有逾200间小学参加，提供超过10500个名额。

家长对计划反应正面 政府将研计划进一步扩展

在社交平台发布的影片中，李家超与数名前来准备接放学的家长及其子女交流，了解他们对计划的看法。多名家长告诉李家超，本因需照顾孩子只能从事兼职，子女参与计划后，他们终可放心外出进行全职工作，既纾缓经济压力，亦减轻管教困难。学生们亦异口同声说参加计划后令他们认识了许多新朋友，在学业及社交层面均有正面发展，计划提供的多元化活动也使他们眼界扩阔不少。

李家超最后表示，改善民生是他施政的最终目标。在扶助基层方面，本届政府一直通过政、商、民合作，推出不同精准扶贫项目，将资源投放在最需要帮助的人，「在校课后托管服务计划」正正是其中之一。多位学生及家长均认为计划不论经济上、学业上或家庭上皆带来莫大裨益，他深感欣慰，亦喜见计划成效理想。政府委托的大学研究团队所进行的评估结果同样反映计划已达到其关键绩效指标，个别指标更超预期。他会与团队研究将计划进一步扩展，以期充分利用资源，让更多家庭受惠。