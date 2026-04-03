香港跃升为全球第五大商品贸易经济体 中总：充份印证本港积极发挥「外联内通」关键功能

世界贸易组织发布《全球贸易展望与统计》报告， 2025年香港的商品贸易总额按年飙升17.5%，跻身全球第五大商品贸易经济体，香港中华总商会对此感到鼓舞。

该会会长蔡冠深指出，去年香港的商品贸易总额高达15,860亿美元，占全球总额3%，出口及进口值均录双位数增长，表现优于多个主要贸易经济体，在当前充满挑战的环球政经形势下有此佳绩，实属难得，充份印证香港在全球供应链重组过程中积极发挥「外联内通」关键功能。

香港一直奉行自由贸易，配合优质的金融、专业服务与营商环境，加上「一国两制」独特优势，为内地和国际商贸往来提供高效和稳定的往来平台。

中总认为，特区政府正编制首份香港五年规划，有助各界更主动对接国家「十五五」规划，让香港更好为内地企业「出海」提供全链条支援，也助提升海外投资者对「内地市场+香港服务」的信心，进一步巩固香港作为国际贸易中心的地位。