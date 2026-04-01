《推广中医药文化大有可为》

中医药文化蕴含中华民族数千年的文明智慧与养生哲学，作为守护民众健康的珍贵财富，既代表传统文化，亦是构建人类命运共同体的重要国际公共产品。与此同时，香港特区凭借「背靠祖国、联通世界」的独特优势，配合香港中医医院及中药检测中心旗舰设施的建设与投入，为中医药标准化、现代化与国际化发展，提供有利条件。

事实上，推动中医药国际化应以文化传播为根基，并藉文旅融合开发主题项目，生动呈现其历史脉络与哲学内涵。惟当前推广偏重医疗专业、忽视文化与生活场景融入，传播渠道较单一。故须多管齐下、协同发力，以实现高质量发展与国际传播。

一方面要搭建国际交流平台设立专项基金支持国际学者交流，依托创新科技打造线上虚拟展馆与多语言课程；另一方面充分发挥香港枢纽作用，以香港中医医院为载体，建立国际交流实习基地，并深化与内地科研合作，推动标准互认，充分展示展示中国中医药优势与潜能。

作为「跨界别关注中医药联席会议」参议委员，我将于下星期组织其他委员一同参观香港中医医院旗舰机构，深入了解本港中医药服务发展现况；同时身为港区全国政协委员，我会立足国家战略布局、善用香港独特区位优势，为助力中医药国际传播积极建言献策，故此我已将相关提案提交至早前胜利闭幕的全国两会，建议从文化传播、人才培育与产业发展三方面协同并进，切实让作为中华优秀传统文化重要组成部分的中医药跨越国界、惠及全球，为人类健康事业与中外文明交流贡献力量。

范骏华