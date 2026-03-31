立法会选举2025︱首延长投票时间至16小时 逾8.7万选民首尾两小时投票

第八届立法会换届选举于2025年12月7日顺利举行，是次选举延长了投票时间，由上届的14小时延长至16小时，即由早上7时30分至晚上11时30分。选管会指，投票日共有87,412名选民于首尾两小时投票，反映延长投票时间有效便利当天有其他行程计划的选民投票，建议可继续推行相关安排。

另外，选管会亦留意到选民对新设于港珠澳大桥和机场的邻近边境投票站反应正面，建议继续设立邻近边境投票站。

港珠澳大桥及机场投票站反应正面

选管会今日（31日）发布2025年立法会换届选举报告书，就多项措施提出检讨及建议。选管会表示，是次选举除了在上水设立4个邻近边境投票站，亦在港珠澳大桥旅检大楼，以及香港国际机场各设立一个邻近边境投票站，让往返内地及海外的选民，以及在该些地区附近值勤的选民，按行程自行于网上系统预先登记使用，登记期内共有7,414名选民成功登记。选举处亦酌情处理了531宗由一般投票站转往邻近边境投票站的申请。

选管会指出，选民对新设于港珠澳大桥和机场的邻近边境投票站反应正面，建议适时检视实际需求及场地资源等因素，考虑继续设立邻近边境投票站。

少数族裔投票站使用率低

为方便有特定需要选民投票，选举事务处设立了10个公务员专属投票站、7个医管局医护人员专属投票站及2个少数族裔人士专属投票站，分别便利纪律部队以及其他在邻近地点值班的公务员、需要在医院值班的医护人员、出席宗教活动的少数族裔选民，以及设立了3个院舍外展投票站。是次选举中，共有22,236名选民成功登记，当中公务员专属投票站21,171人、医院管理局医护人员专属投票站684人、少数族裔人士专属投票站18人及院舍外展投票站363人。

选管会认为，安排大部分反应理想，例如公务员专属投票站有效便利在前线及邻近地点值班的公务员在投票后尽快返回工作岗位。然而，选管会留意到较少选民选择在少数族裔人士专属投票站进行投票，建议可考虑继续为指定选民群组设立投票站，但需检视目标对象和登记程序，以更有效地惠及有需要的选民。

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