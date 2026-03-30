经民联提「十五五」对接建议 研莲塘口岸「港车北上」 北都设科技仲裁中心

全国两会日前审议并通过「十五五」规划纲要，当中多个范畴支持香港巩固提升竞争优势。经民联今日（30日）发布「香港对接国家『十五五』规划初步建议」，以建设「美丽繁荣香港」为愿景，提出九大目标及七大实体领域建议，促进香港与内地联通，融入国家发展大局。

促完善粤港澳商标管理协作

经民联党魁吴永嘉表示，今年两会政府工作报告特别提出，香港不但要融入国家发展大局，更应服务国家发展大局。经民联副主席梁美芬补充，要服务国家发展大局，首要任务是推动大湾区与香港拆墙松绑。

报告从多方面建议香港与内地加强联通。商业方面，建议特区政府放宽上市监管机制、简化上市流程，吸引海内外企业来港上市。同时，经民联建议完善粤港澳三地商标管理协作，加快建立知识产权互认机制，为三地营商提供便利。

经民联发布「香港对接国家『十五五』规划初步建议」。

推动更多陆路口岸24小时通关

交通方面，经民联建议政府积极与内地商讨完善跨境海陆空接驳系统，推动更多陆路口岸实施24小时通关，商讨增加「粤车南下」的城市数目及配额，并研究在莲塘口岸实施「港车北上」，深化与大湾区的联动合作。

北部都会区方面，报告建议政府设立「北都─大湾区企业配对及协作平台」，促进上游科创企业与大湾区制造业高效对接；加快河套香港园区建设，在河套口岸实施24小时通关，发放大湾区工作证或实施内地居民「一签多行」；在北都设立科技仲裁中心，处理涉及科技或知识产权的争议，为创科发展提供制度配套。

经民联建议政府设立「北都─大湾区企业配对及协作平台」。资料图片

向合资格父母发「陪读」签证

梁美芬表示，大湾区不少高端人才家庭对香港教育感兴趣。经民联建议政府打造香港国际高端人才集聚高地，对接国家战略部署。基础教育方面，可允许内地及部分亚洲国家的学生自费入读本地中小学，同时向合资格非本地中小学生父母发放专门的「陪读」签证，便利境外学生及家长来港。

除促进与大湾区融合外，建议书亦提出多项措施，巩固提升香港国际航空枢纽、国际创新科技中心及国际法律及争议解决服务中心的地位。

记者、摄影：周育莹