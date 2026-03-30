高官任命︱运输署长李颂恩升职 4.1起任商经局常秘 谢咏谊掌运输署

政府今日（30日）宣布高层官员任命，现任旅游事务专员张冯泳萍将于5月26日出任财经事务及库务局常任秘书长（财经事务），接替将展开退休前休假的甄美薇；现任运输署署长李颂恩将于4月1日起，出任商务及经济发展局常任秘书长；现任文化体育及旅游局副秘书长谢咏谊将于4月1日出任运输署署长；现任政制及内地事务局副秘书长施金奖，将于5月6日出任政府产业署署长，接替将展开退休前休假的冯建业。

杨何蓓茵：相关高层人员具领导才能

官场早前有传李颂恩会升任政制及内地事务局常秘，但未知是否因巴士安全带「立错法」风波，最终改由原商经展局常秘黄少珠接任。

对于张冯泳萍、李颂恩、谢咏谊及施金奖的任命，公务员事务局局长杨何蓓茵表示，涉及今次调动的同事皆是资深政务主任，具备出色领导和管理才能，有信心他们会在新岗位继续为市民提供专业高效的服务。

对于两名退休的高级官员，杨何蓓茵感谢他们过去30多年一直尽忠职守，竭诚为市民服务，对政府作出重大贡献，并祝愿他们退休生活充实及愉快。

杨何蓓茵表示，甄美薇出任财经事务及库务局常任秘书长（财经事务）期间，督导多项重大政策措施，以维护香港金融系统稳健并增强金融市场的竞争力。她致力推进规管制度改革、推动资本市场创新、促进资产及财富管理业务发展，以及拓展和深化内地与香港市场互联互通。多项政策巩固了香港作为领先国际金融中心的地位。

杨何蓓茵又指，冯建业出任政府产业署署长期间，带领部门满足政府对合适产业的需要。他致力推动部门采取科技方案以优化政府物业管理，为政府提供高效的公共服务作出重要支持。

以下为6位官员的个人简历：

甄美薇

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甄美薇1988年七月加入政务职系后，于2022年4月晋升为首长级甲一级政务官。她曾在多个决策局及部门服务，包括前政务总署、前运输科、前贸易署、前布政司办公室、前工商科、前财经事务局、前经济发展及劳工局、前衞生福利及食物局、香港特别行政区政府驻日内瓦经济贸易办事处及前民政事务局。她于2011年10月至2016年8月出任财经事务及库务局副秘书长（财经事务），于2016年8月至2020年8月出任工业贸易署署长，并从2020年8月起出任财经事务及库务局常任秘书长（财经事务）。

冯建业

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冯建业1990年8月加入政务职系后，于2023年4月晋升为首长级乙一级政务官。他曾在多个决策局及部门服务，包括前文康广播科、前工业署、前政务总署、前规划环境地政科、前衞生福利及食物局和房屋署。他于2016年5月至2019年7月出任前食物及衞生局副秘书长（食物），于2019年7月至2021年9月出任香港电台副广播处长，并从2021年9月起出任政府产业署署长。

张冯泳萍

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张冯泳萍1992年9月加入政务职系后，于2025年4月晋升为首长级甲级政务官。她曾在多个决策局及部门服务，包括前政务总署、前经济科、前教育统筹科、公务员事务局、民政事务总署、前食物及衞生局、劳工及福利局和教育局。她于2017年10月至2020年8月出任前民政事务局副秘书长，于2020年8月至2024年7月出任公务员事务局副秘书长，并从2024年8月起出任旅游事务专员。

李颂恩

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李颂恩1994年7月加入政务职系后，于2025年4月晋升为首长级甲级政务官。她曾在多个决策局及部门服务，包括前民政事务科、前政制事务科、民政事务总署、保安局、前环境运输及工务局、工业贸易署、前食物及衞生局和前民政事务局。她于2017年10月至2020年12月出任前运输及房屋局副秘书长（运输），于2020年12月至2023年8月出任发展局副秘书长（工务），并从2023年8月起出任运输署署长。

谢咏谊

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谢咏谊1997年7月加入政务职系后，于2025年4月晋升为首长级乙一级政务官。她曾在多个决策局及部门服务，包括前衞生福利局、前教育统筹局、大学教育资助委员会、民政事务总署、行政长官办公室、前民政事务局和公务员事务局。她于2019年6月至11月出任前政策创新与统筹办事处统筹主任（施政报告），于2019年11月至2024年5月出任前运输及房屋局副秘书长（运输）（后改称运输及物流局副秘书长），并从2024年5月起出任文化体育及旅游局副秘书长。

施金奖

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施金奖1997年8月加入政务职系后，于2025年4月晋升为首长级乙一级政务官。他曾在多个决策局及部门服务，包括公务员事务局、前政制事务局、行政长官办公室、前房屋及规划地政局、前教育统筹局（后改组为教育局）、财经事务及库务局、发展局和前运输及房屋局。他于2020年4月至2021年9月出任海事处副处长，于2021年9月至2024年1月出任香港电台副广播处长，并从2024年1月起出任政制及内地事务局副秘书长。