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直播︱谢小华接任政制及内地事务局局长 李家超：重中之重是统筹编制首份《香港五年规划》

政情
更新时间：10:40 2026-03-30 HKT
发布时间：10:40 2026-03-30 HKT

国务院今日（3月30日）任命谢小华为政制及内地事务局局长，行政长官李家超今早10时45分联同谢小华一同见传媒。李家超表示，政制及内地事务局职责包括贯彻《基本法》落实、举办选举等，现时重中之重是统筹编制首份《香港五年规划》工作。

曾考虑不同人选 有信心谢小华做好《五年规划》工作

李家超透露考虑过不同人选，而谢小华有领导能力，有丰富行政经验，合适及有能力胜任局长一职，有信心她做好编制及主责《香港五年规划》工作。李家超赞赏她勇于承担，有信心她会带领局方全力以赴工作。

谢小华表示，对获特首提名、中央任命深感荣幸。她指编制首份《香港五年规划》是重中之重任务，与政府、立法会及社会合作。今明两年有多场选举，包括今年的选委会选举、明年的特首选举及区议会选举，会贯彻「爱国者治港」原则，举行公平、公正、安全有序的选举，又提到会加强爱国主义教育。

李家超之后再透露，考虑过多名人士，包括被推荐、自荐等，最终他决定提名谢小华，有三大原因：

一是对编制首份《香港五年规划》的认识，谢小华明确表明要编制好，深知其重大意义，过去也曾参与「十四五」规划，对她的认识和热情有信心；

二是《香港五年规划》今年内完成，时间紧迫，谢小华在政府工作多年，具沟通基础，「比任何人都优胜」；

三是谢小华过去与立法会及各界建立了人际网络，对工作事半功倍。

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谢小华是接替今年1月以健康理由辞任政制及内地事务局局长的曾国衞，局长一职其后由副局长胡健民署任约两个月。

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