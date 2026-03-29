北都专属法例︱​​​​​​​宁汉豪：通过后料个别项目可早一年完工 若有利片区投标可接受改划增住宅用地

为加快北部都会区发展，发展局建议订立专属法例以简化改划程序，正进行公众咨询。发展局局长宁汉豪今日（29日）在电视节目《讲清讲楚》表示，专属法例通过后，相信个别发展项目的完工时间预计可加快至少一年。她举例，以往需时九个月的改划土地用途申请，未来可大幅缩短至两个月内完成。

在北都发展策略上，宁汉豪说，若改划土地用途能有助招商引资、吸引更多企业参与片区发展，政府对此做法可以接受。她强调，并非单纯为兴建利润较高住宅，而是为整体产业发展利益。

改划土地非纯为建屋 旨在辅助产业发展

对于简化程序可能引发大量「产业地」改划为「住宅地」的担忧，宁汉豪澄清，改划申请并非轻易获批。她解释：「如果纯粹因为有人想兴建住宅，觉得住宅会比较赚钱，这条件并不足够。」

她续指，政府的考虑是，增加住宅供应能否对周边的招商引资和企业参与片区发展带来正面帮助。她以粉岭北片区为例，政府增加住宅用地，目的是为提升整个片区的吸引力，便利企业进驻发展。

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地缘政治凸显香港优势 吸引海内外企业兴趣

目前，洪水桥/厦村片区的发展正在招标，今年7月截止。宁汉豪透露，根据早前收到的20多份意向书分析，相信有若干来自本地及内地企业对此有实质兴趣。

她认为，在当前地缘政治局势下，香港作为国家一部分，既是自由港，又是「一国两制」下的国际城市，其作为安全且具发展潜力地方的吸引力只会越来越大。

宁汉豪又提到，新加坡总理黄循财早前访港时，特意将北部都会区纳入行程，这反映了新加坡政府及其企业对北都发展兴趣。她相信，凭借「背靠祖国、联通世界」独特优势，北部都会区对海内外企业而言都是一个绝佳投资选项。