蔡杰铭出席晋江招商引资推介会 指晋港信息技术生命健康领域合作可期
更新时间：15:19 2026-03-28 HKT
发布时间：15:19 2026-03-28 HKT
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创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭今日（28日）出席由晋江市人民政府和香港福建社团联会主办的「携手香江‧晋创未来——晋江市（香港）招商引资暨引才推介会」，与政商领袖及业界精英见证晋港经贸合作新篇章。
蔡杰铭指，晋江市明确将信息技术、生命健康、新材料等列为两地合作机遇，正正与香港致力打造成为国际数据港及区域人工智能发展中心、聚焦发展生命健康科技、加速推进新型工业化的方向互相呼应。
他并祝贺推介会顺利举行，并鼓励创科业界破浪乘风、互信同行、登高望远，把握晋港发展机遇，深化两地科技创新合作。
推介会以「长风破浪会有时」、「莫愁前路无知己」、「欲穷千里目，更上一层楼」三句古诗为脉络，生动展示晋港两地合作机遇、优质营商环境和宜业宜居宜游优势。
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