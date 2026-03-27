立法会财委会通过逾40亿拨款 供警方推展「锐眼计划」

立法会财务委员会今日( 27日 )通过向警务处拨款逾40亿元，推展「锐眼计划」，在全港安装闭路电视系统。首阶段计划已于去年底完成，共安装约5000支闭路电视镜头，以及接入约6000支属于其他政府部门及机构的闭路电视镜头。政府将继续推展第二阶段计划，每年增加逾2万支镜头，预计在2028年共有约6万支镜头覆盖全港。

保安局副局长卓孝业指，系统不是以金钱价值衡量，令香港社区成为一个安全的社区，就是它最大的价值。

「锐眼计划」前年起推行，第一阶段已装设约5000支镜头，保安局指，连同6000支政府部门和其他机构接入的镜头，截至今年1月，已协助警方侦破899宗案件，包括谋杀和抢劫案等。