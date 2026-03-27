李家超与新加坡总理黄循财会面 欢迎星洲企业未来在北都开拓更多商机

行政长官李家超在礼宾府与访港的新加坡总理黄循财会面，李家超表示，向黄循财介绍了香港的发展机遇和方向，黄循财亦将到访河套深港科技创新合作区香港园区。他欢迎新加坡企业未来在北部都会区开拓更多商机，并期望香港与新加坡未来继续加强合作，共创互利共赢的新局面。

李家超 : 黄循财上任后首次到访香港 有特别意义

李家超与多名特区政府主要官员，包括财政司司长陈茂波、财经事务及库务局局长许正宇、发展局局长宁汉豪、创新科技及工业局局长孙东等，在礼宾府外迎接，黄循财与他们逐一握手。

李家超今日( 27日 )于社交平台发文，欢迎黄循财率领代表团访问香港，指今次是黄循财上任后首次到访香港，有特别意义。香港和新加坡之间拥有源远流长的友谊和经贸合作关系。2025 年，新加坡与香港互为彼此第五大货物贸易伙伴，去年贸易额同年比上升超过一成。目前，香港境内约有590家新加坡企业。

李家超与黄循财会面，就双方关注的议题交换意见。李家超FB

李家超与黄循财会面，就双方关注的议题交换意见。李家超FB

李家超指在今次会面中，双方就支持自由贸易和多边主义，以及恪守世界贸易组织、联合国等国际组织框架等确认了彼此共同的信念。面对地缘政治不稳定、贸易秩序重塑，香港与新加坡的合作和对话比以往任何时候都更为重要。他感谢新加坡支持香港尽早加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。另一方面，香港会发挥好「一国两制」的优势，担当祖国和国际之间的「超级联系人」和「超级增值人」，致力协助新加坡企业连系内地市场，并以我们国际级的专业服务为企业增值。