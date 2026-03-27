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港府斥英国半年报告言论失实污蔑抹黑 敦促英方立即停止干涉香港事务

政情
更新时间：09:16 2026-03-27 HKT
发布时间：09:16 2026-03-27 HKT

香港特区政府今日(27日)发表声明，强烈谴责英国发表的「香港半年报告」内容失实、污蔑抹黑。政府发言人强调，英国对回归后的香港无主权、无治权，亦无监督权，并敦促英方立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。

英国对回归后的香港无主权、无治权亦无监督权

特区政府发言人强调，香港特区作为中华人民共和国不可分离的部分，坚决维护国家主权、安全和发展利益。发言人指出，《中英联合声明》的核心是中国恢复对香港行使主权，并未赋予英国干预回归后香港事务的权利，并强烈敦促英国认清事实，遵从国际法和国际关系基本准则。

发言人表示，特区政府坚定维护市民受法律保障的权利和自由，而《香港国安法》及《维护国家安全条例》亦订明，维护国安时应尊重和保障人权。然而，相关权利和自由并非绝对，《公民权利和政治权利国际公约》亦清楚订明，在有必要保障国家安全、公共安全、公共秩序或他人的权利和自由等情况下，可在保障国家安全等情况下依法限制。发言人批评，部分人士刻意捏造有关香港新闻和言论自由的事实，并指出新闻工作者必须按「负责任新闻作业」原则真诚行事。这点在英国法院判例中亦受到认可。

针对报告中对国安相关法律的无稽和失实内容，发言人称每个国家皆有权制定国安法律，既是以《联合国宪章》为基础的国际法及国际关系基本准则下，主权国家的固有权利，也是国际惯例，而英国自身最少有14部相关法律，却将香港针对极少数危害国家安全分子的《香港国安法》及其他特区相关法律，检控和司法机关依法履行职责，抹黑为「损害权利和自由」并加以抨击，是「双重标准」的虚伪行径。

香港司法独立不受干涉  

发言人重申，香港是法治社会，执法部门是根据证据、严格依照法律采取行动，所有被告均获公平审讯。所有案件均是严格根据证据和依照法律处理；所有被告均严格按照香港适用法律（包括《香港国安法》），并在《基本法》及《香港人权法案》的保障下接受公平审讯。任何倡议某些人或组织不应就其违法行为承担其法律后果，等同给予其犯法特权，这完全违反法治精神。

发言人续指，香港警方有责任依法追究在境外涉嫌危害国家安全的恶行，相关措施有理有据，批评英国诋毁香港特区的做法是典型的虚伪「双标」。

在维护司法公正方面，发言人指出，《基本法》第2条、第19条及第85条订明，香港特区享有独立的司法权和终审权，法院独立进行审判，不受任何干涉。律政司主管刑事检控工作，同样不受任何干涉。

完善选举制度全面落实「爱国者治港」

发言人表示，完善选举制度后产生的立法会全面落实「爱国者治港」，符合世界通行的政治原则，实践证明此乃符合香港实际情况的民主选举制度。

此外，发言人指出，国民教育一直是香港课程的重要部分，旨在加强学生的国民身分认同。实施国家安全教育是世界各地教育当局正当合理的责任，而学术自由作为香港的重要社会价值，在《香港国安法》实施以来依然受到保障。
 

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