大棋盘︱宏福苑居民执拾安排细节曝光 消息：社工、心理学家驻场 延长单位逗留时间

宏福苑大火发生已4个月，据了解，政府就宏福苑A至G座居民上楼执拾个人物品的安排已全面敲定，短期内公布。消息人士透露，考虑到7座大厦受火灾影响严重，单位内杂物、贵重物品及纪念品较多，居民需要更充裕时间整理，故今次特意延长居民在单位内逗留时间，并有社工和临床心理学家驻场，随时提供支援。

4月中下旬上楼执拾 短期公布细节

自大火发生后，宏福苑成为围封灾场，全日有警方人员驻守，除了未受波及的宏志阁居民在事发后一星期获安排上楼取回重要物件，整个宏福苑至今未解封。政府早前表示，本月内公布让宏福苑居民在4月中下旬，上楼收拾的细节安排，据悉政务司副司长领导的「紧急支援及募捐工作组」已敲定细节，短期内将有具体公布。

消息人士透露，今次安排会容许一户有多于2人一同上楼，比宏志阁容许上楼的人数多，以便有更多人协助居民收拾，而居民在单位内的逗留时数，亦较早前宏志阁上楼安排的一个半小时更长，即每户无论上楼人数抑或逗留时间，都较宏志阁更具弹性。政府中人指，当局充分考虑到宏福苑其余7座大厦单位受损情况不一，不少居民需要整理贵重物品、纪念品、衣物等，因此特意延长逗留时间，让居民不用仓促行事。

冀居民尽量配合政府时间安排

不过，上楼整体部署有一定难度，需投入大量人力物力，因此今次安排并不容许按不同居民的日程作安排。政府中人指，希望居民谅解并尽可能配合政府安排的上楼时间，以便自己和不同座数、楼数的居民，可早日取回自己珍视的物品。

政府中人强调，今次安排充分听取了居民意见，因有不少长者、行动不便人士，他们可能有大量物品需收拾，因此在时间配置、流程设计上，务求让每户在安全前提下，尽量便利居民需要。

上楼安排可提早？政府中人：安全为大前提

至于为何要等到4月中下旬才让居民上楼，能否进一步提早？政府中人解释，安全考虑是大前提，因7座大厦「内伤」严重，建筑结构受破坏，必须先完成拆卸和加固、清理瓦砾、搭建临时通道等大量前期工程，而且绝大部分工序更在没有电梯的情况下以人力完成，难度甚高。

上楼安排亦涉及跨部门协调、居民登记、人流管控、紧急支援等庞大配套，必须周密部署，把风险减至最低。政府中人强调，一直以居民心声为依归，亦要在安全与需要之间取得平衡，4月中下旬启动已是最可行的时间点。

现场环境差 邓家彪倡医护人员候命

立法会议员邓家彪表示，居民重返家园想必会睹物思人、触景伤情，心理上可能难以承受，有社工和心理学家在场，可即时提供情绪支援。他指宏福苑已是灾场，空气环境差，加上无电梯上楼，「长者行十几层楼梯上去，身心都可能会唔舒服」，建议政府派医疗人员在场候命。他同意政府分批让居民上楼，做好分流，并希望政府让宏志阁居民再上楼收拾物品。

对于早前有工人涉嫌偷去户主首饰，邓家彪建议，居民上楼时倘发现有财物损失，可即场向警方报案，相信执法部门定会严肃调查。

聂风