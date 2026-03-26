香港在《全球金融中心指数》稳居全球第三 政府 : 再次肯定香港作为国际金融中心领先地位

英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院今日（26日）联合发布第39期《全球金融中心指数》报告，香港的整体评分进一步上升1分至765分，继续位列全球第三，亚太区第一，与位列第一的纽约和第二的伦敦的分数差距分别仅为2分和1分。

报告再次肯定香港作为国际金融中心领先地位和优势

政府发言人表示，报告再次肯定香港作为国际金融中心的领先地位和优势。香港在金融科技的全球排名继续位居榜首。在各金融行业领域从业员的评价中，香港的排名普遍提升，其中香港在「银行业」和「融资」跃居全球首位，「保险业」继续稳居全球第一，「投资管理」亦攀升至全球第二。此外，香港在「营商环境」、「人力资本」、「基础设施」、「金融业发展水平」及「声誉及综合」五个竞争力指标的排名继续保持全球三甲内。

政府指报告再次肯定香港作为国际金融中心领先地位和优势。

政府发言人续说，今年是「十五五」开局之年，世界变局加速演进，香港会以创新思维对应当前复杂多变的环球政经环境，同时主动对接国家「十五五」规划，因地制宜发展新质生产力，加快推动经济金融高质量发展。香港会继续善用在「一国两制」下的独特优势，发挥「超级联系人」和「超级增值人」的角色，把握世界投资版图重塑所带来的机遇。



发言人指作为领先的国际金融中心，香港会透过推进「金融+」，用好香港的稳健金融体系去服务实体经济与优势产业，并加快推进金融与创科相互赋能，以香港所长服务国家所需。上月《财政预算案》内公布的一系列政策措施将可助力香港金融服务做得更大更强。

特区政府会全力建立香港黄金中央清算系统，目标今年内试营运。



政府会继续优化证券巿场，提升市场效率，包括支持更多内地和海外企业来港上巿，进一步完善主板上巿和结构性产品发行机制，推动缩短股票结算周期至T＋1等。为丰富互联互通，并会继续推动港股人民币交易柜台纳入「港股通」。

亚洲基础设施投资银行今年将在香港设立兼其融资和营运双重功能的办事处，正是看好香港作为国际金融中心的优势，利用香港蓬勃的资本巿场、世界级的专业服务和多元化的金融产品，支持该行在融资、发债及财务管理等运作。

政府全力建立香港黄金中央清算系统 目标今年内试营运

香港致力在固有金融优势上拓展金融价值链。政府正加速推动国际黄金交易市场发展，全力建立香港黄金中央清算系统，目标在今年内试营运。政府亦会研究为在香港进行黄金交易及结算的合资格机构提供税务优惠，并协助业界建立培训架构。

在资产及财富管理方面，在香港注册成立的认可基金去年全年录得净资金流入3,570亿港元，充分反映海内外投资者对香港市场的肯定和信心。家族办公室行业生态圈持续蓬勃发展，截至去年年底，在港设立的单一家族办公室已超过3 380间，两年间的升幅超过25%。香港会继续多管齐下，以优化税务安排、推行「新资本投资者入境计划」、在全球各地举办投资推广活动等措施，大力推动家办发展，巩固香港的国际资产及财富管理中心和国际风险管理中心功能。

政府会继续积极发展金融科技和数字资产。稳定币发行人制度去年8月实施，首批牌照亦即将发出。政府亦正就数字资产交易及托管服务的发牌制度制订立法建议，建立整全的监管框架，将香港发展为全球数字资产创新中心。

自2007年起，《全球金融中心指数》报告于每年3月和9月发布。第39期报告评估全球120个金融中心，香港的总排名为全球第三位，整体评分为765分。