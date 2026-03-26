大棋盘︱议员争提修订「乱象」再现 老手拟开班提醒：议案、补充质询并非表演地方

新立法会上任近3个月，昨日已举行第7次大会，议员亦陆续熟习议会程序，但一些具体运作似乎仍有改善空间。昨日大会议程有两项无约束力的议员议案，皆被提出多项修正案，重现上届议会初期乱象，据闻不少资深议员有意见，准备稍后「开班」提醒议员各类「新手上路」常犯事项。

提修订可获优先发言权

无约束力议案一般辩论最多4小时，议员即使有「揿掣」，也不一定获安排发言，但若然提出修正案，就获得优先发言机会，紧接在原议案动议人之后发言，因此不少议员透过提修订确保发言机会，增加曝光率。

资深议员：有具体建议应该发言提出 不一定要提修订

其实上届议会已出现此情况，议员议案动𫐄被提出多项修订，但大部分无实质变动，只是把国家大政方针加入，部分甚至是「为改而改」。时任主席梁君彦亦「开班」，约见议员教授修正案正确用途，情况才稍为改善。

昨日大会，第一项议员议案是身兼香港出版总会会长的选委界李家驹，提出「推广香港全民阅读」议案，未知是否题目够「落地」，多达9名议员提出修正案，新旧皆有。细看修订内容，虽未至于无意义，但就在原议案的具体建议后面大幅扩充内容，包括「培训退休长者成为现代说书人」、「利用AI提高学生阅读兴趣」等，是否需以修正案形式提出，是一个疑问。

有资深议员认为，同僚有具体建议是好事，但其实更应在发言期间提出，「提出修正案，应该是你对议案某些内容有异议，或觉得如讨论欠缺了某些角度，会显著影响政策成效。但现时修正案内容，明显不是每一个都达到此条件」。

亦有议会老手指，议员「有杀错无放过」提修正案，另一重要原因是「控制发言次序」，因可获安排在动议人后发言，数小时辩论期间就不用等待，可以接受访问、与业界开会等。

动议人李家驹：「无谂到咁多人」提修订

李家驹向笔者笑言，「无谂到咁多人」提修订，但多人关心议案是好事，期望在AI世代下重新唤起社会对阅读文化的关注。他说观乎昨日修正案内容，均没有偏离他原意。

口头质询也是议员争取发言机会的平台，但由于须「排队」轮候，机会不多，不少议员喜欢透过补充质询跟进官员回应。不过有资深议员叫苦，指新丁似乎仍未习惯补充质询的模式，包括长篇议论、问多于一条问题等，大主席李慧琼已不止一次「闸住」议员。

该人指根据《议事规则》，补充质询的作用是要求官员「澄清该答复」，而非开拓新讨论范围，「知你叻、熟书，但补充质询唔系表演嘅地方，交代背景真系一句起两句止，应该尽快提出有咩要跟进」。

据闻，一众议会领袖已集合协调人收集的「奇难杂症」，向李慧琼建议，稍后透过议会协调小组，以正式渠道向议员，尤其新丁介绍各种「新手常犯错误」，包括修正案用途，较大机会会正式「开班」讲解。有资深议员指，开班不是为了「教训」议员，而是强调议会有其工作模式。

大会另一项议案是陈凯欣提出、要求全面改革医委会投诉处理及纪律研讯机制，共6人提修正案。其中自由党梁进要求就投诉个案成立的专责队伍或独立审裁机构，以业外人士为主，据闻该建议引起医卫界议员林哲玄不满，正努力游说同僚不要支持。

聂风