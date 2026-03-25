林定国访杭州︱与浙江省领导会面 获分享2017年旧照 林定国 : 身份虽变 亲切不变
更新时间：17:35 2026-03-25 HKT
发布时间：17:35 2026-03-25 HKT
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律政司司长林定国率法律业界代表团访上海后，转抵杭州。林定国今日（25日）在社交平台发文，指昨晚抵达杭州后，立即与浙江省领导会面。他指，浙江律师协会会长沈田丰席间分享一张珍贵照片，是2017年林定国以香港大律师公会主席身份，在杭州之江饭店与他们签署合作协议，还办了一场盘问示范。
林定国说，8年半后重游故地 ，虽然身份有变，但能与新旧老朋友再聚一堂，讨论更广泛的合作议题，形容「倍感亲切！」，更重要的是，见证了浙港两地法律界关系日益紧密的发展历程。
图片：林定国fb
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