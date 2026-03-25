港油价贵内地逾3倍有减燃油税空间？ 谢展寰指商用车柴油及的士石油气已免税

政府中东局势持续紧张，导致国际油价上涨。自由党李镇强今（25日）在立法会大会提出口头质询，关注当局保障本地能源供应措施，以及如何协助本港运输业界应对国际油价上涨影响。环境及生态局局长谢展寰回应表示，香港原料主要依靠进口，现时本港石油产品约八成来自内地。政府已与所有主要能源公司确认，天然气及石油等能源供应稳定，未来会继续观察价格变化，再考虑是否需要进一步采取其他措施。

两电及煤气公司备有应急预案确保供应

谢展寰续称，即使海上液化天然气供应受中东地区局势影响而受阻，两间电力公司亦已制定预案，在有需要时调整发电燃料组合，以维持稳定的电力生产。煤气公司亦表示，若天然气供应受阻，亦可通过调整原料混合比例，维持供应。

何君尧质疑港油价过高 谢展寰澄清商用柴油石油气已免税

选委界何君尧表示，既然80%石油来自内地，内地卖8元一升，香港则卖31、32元一升，形容本地价格较其他区域「贵到阿妈都唔认得」，关注本港燃油税是否有望减低。

谢展寰表示，政府会持续密切注视事态发展和经济影响。商用货车、巴士使用欧盟五期柴油，自2008年起已无需课税；的士和小巴使用石油气，也无需课税。现时私家车使用无铅汽油，税项是每公升6.6元，按每公升特定税率缴付，而不是从价征税。政府会继续留意情况，再作考虑。

陈恒镔倡油站招标参考加气站模式

选委界陈恒镔关注，政府会否考虑现时油站用地招标，采取加气站投标方式。加气站在投标时地价很低，但他们要提交加价方程式供政府参考，而政府审批与否，按公开方程式机制进行。

谢展寰表示，外界关注油公司是否存在合谋定价问题，他引述竞委会研究指，未有证据显示有相关情况，相信竞委会会继续跟进。至于会否改变油站招标方式，他表示，当局在作任何改变时，都要详细考虑，但会作进一步研究。

石油气供应正常 政府密切监察运输情况

谢展寰亦指，目前石油气供应主要来自珠海、东莞和深圳，由供应商安排石油气运载船从内地输港。石油气供应商表示，目前供应维持正常。考虑到油价未来走向未完全明朗，运输及物流局、运输署会继续密切留意局势发展，确保公共交通服务保持正常，政府亦会与陆路货运业界保持紧密沟通。

至于多家航空公司先后调整票价或上调燃油附加费，运输及物流局正密切关注事态发展，并已约见本地航空公司，表达对货运燃油附加费加幅关注。环境及生态局亦敦促航空公司与货运业界加强沟通，并安排相关持份者举行会议。

他亦称，将来会探讨及研究是否有其他方式，能更好保障香港能源安全，以及在价格方面有更好管制。

记者：曹露尹

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