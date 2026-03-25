银发经济︱政府：大部分措施已取正面成果 不同展览已陆续加入银发经济元素

政府去年5月公布「促进银发经济工作组」落实推行的30项具体措施，有议员关注措施进展，以及推展该等措施时所遇到的困难，并询问政府会否定期评估该等措施的成效。商务及经济发展局副局长陈百里今日（25日）表示，大部分措施已取得正面成果，未来会与业界继续紧密合作，推出和落实更多促进银发经济的措施，在满足银发一族生活需要和喜好的同时，带动香港经济发展。

致力完善支援乐龄科技

陈百里表示，在释放银色生产动力方面，劳工处推出的「再就业津贴试行计划」已录得接近69,000名参加者及超过40,000宗就业个案，其中涉及60岁或以上的占四分之一。劳工处正进行中期检讨，探讨鼓励中高龄人士就业的措施。此外，劳工处在2025年一共举办72场适合中高龄人士的大型或地区性专题招聘会，较前一年增加超过一倍。劳工处亦已于今年1月推出「好雇主约章2026」，鼓励雇主采纳以雇员为本的良好人事管理方法，及实施家庭友善雇佣措施，包括关顾长者。

在促进银色消费方面，陈百里表示，商经局积极推动业界在多个展览加入银发经济元素。去年11月，由社联和科技园公司举办的乐龄科技博览暨高峰会，汇聚多间来自本地、中国内地及海外的展团，更促成了政、商、社福三方协作，正式发布《护理食湾区标准》，提升品质保证和消费者信心，从而直接提升本地品牌在粤港澳大湾区以至其他国内及国际市场的竞争力。本地参展商亦与内地及海外参展商交流，进一步促进业界拓展海外商机。

发展银色产业方面，创科局致力完善支援不同科技范畴，包括乐龄科技的产业发展。其中科技园公司和数码港合共有超过130间公司从事与乐龄科技相关的工作，聘请超过800名员工，并募集约1.56亿港元的资金。社会福利署亦已于2025年3月扩大「乐龄及康复创科应用基金」的适用范围，让合资格的资助安老及康复服务单位可以购置相关产品，协助业界开发新商机。截至2025年底，基金已资助超过2100个安老及服务单位，购置及租用超过27000件科技产品。

记者：黄子龙