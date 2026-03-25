公院加价︱议员批申请费用减免手续繁复僵化 长者需来回多次 陈祖光：增中产压力

公营医疗收费改革今年1月实施，但申请费用减免程序被指繁复。工联会陈颖欣今（25日）在立法会大会提出口头质询，关注第二季尾推出电子平台自助办理减免申请安排后，当局有否数据评估可节省多少处理申请的人手。亦有议员引述长者反映，医疗费用减免申请复杂、僵化、指引不清，需要来回多次，质询政府会否全盘检视申请细节。

卢宠茂一度称办千场简介会 李慧琼促澄清

医衞局局长卢宠茂回应称，无法估算相关平台推出后可节省多少人手，但在医疗费用减免的专队中，会动态调整人手。至于部分减免属有条件减免，即先批后审，病人获豁免后才提交资料，这部分病人现已可用电子方式提交申请。

口头答复过程中，卢宠茂一度称当局举办简介会数量1000扬，但文件显示只是100场，卢宠茂当场被立法会主席李慧琼提醒答复数据有误，要求他澄清。

陈祖光质疑加重中产压力

选委界议员陈祖光关注，收费增加会否加重中产生活压力，因很多中产市民不去急症室，又排不到门诊，夜诊时间又不合适，批评整个政府对中产未有政策支援。在现行计划下，确实减轻急症室压力，但中产财政压力却增加。

卢宠茂称，四、五类病人属于非紧急和次紧急，可能是伤风感冒、轻微问题的病人，他们有很多其他选择，或第二天再选择服务；亦可寻求私营医疗、自行健康管理等。至于中产病人，他称在医疗改革中亦有受惠，形容「在座所有人都受惠于这个政策」。

黄国指长者反映医疗费用减免申请复杂、僵化

工联会议员黄国表示，不少市民特别是长者反映，医疗费用减免申请复杂、僵化、指引不清，需要来回多次，想了解政府会否全盘检视申请细节，以方便市民一次过完成申请为目标，或者容许家人帮长者代劳。

卢宠茂表示，当局设有条件减免机制，即使文件不齐，都可以先批后审，即迟些才看文件，亦容许个别紧急情况可以一次过先接受服务，之后做手续。至于一次过完成申请，每个审批需视乎其资产或者收入多少、复杂程度，一般需要减免的市民，属于低收入人士，资产、收入较简单，个案多数不太复杂，但毫无疑问审批复杂程度，要视乎申请人或其家人本身拥有资产。

记者：曹露尹

