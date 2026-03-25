智能厨余桶︱私人屋苑资助届满 每月最多须付$1000维护费 谢展寰：绿绿赏积分足以抵销开支

政府2023年推出「私人屋苑智能厨余回收桶试验计划」，为合资格的大型私人屋苑免费提供智能厨余回收桶，包括安装及维修保养，为期两年。据报近月首阶段参与屋苑试验期陆续届满，部分屋苑因业主不愿共同承担维修成本，决定归还厨余回收桶。

谢展寰：将购入智能厨余桶 免费送予屋苑继续使用

环境及生态局局长谢展寰回复立法会议员林筱鲁书面质询时表示，就资助期后的安排，已制定全面计划，确保厨余回收得以持续。环境运动委员会（环运会）正安排将早期租用的智能厨余回收桶购入，并免费送予相关屋苑继续使用。

根据环保署向供应商了解，屋苑只须承担每月约500至1,000元的运作及维护费用，以服务约500户计算，平均每户每月仅需1至2元。谢展寰指，住户透过日常回收所赚取的「绿绿赏」积分，已足以抵销这笔开支。

每月$500至$1,000运作维护费 谢：绿绿赏积分足以抵销开支

他又指，环保署正与资助期将于2026年上半年完结的14个私人屋苑，商讨智能厨余回收桶的后续安排，至今只有两个屋苑表示在资助期完结后不会继续使用智能厨余回收桶。环保署亦正与这两个屋苑商讨后续厨余回收的安排，如屋苑最终仍然决定不再使用智能厨余回收桶，环保署会提供免费脚踏式厨余回收桶及免费厨余收集服务，让居民可继续参与回收厨余。

至于私人屋苑退出计划对政府所订的整体回收目标会否造成影响，谢展寰指，使用智能厨余回收桶可以便利居民分类回收厨余，并有助减低家居垃圾的气味及衞生问题，长远改善屋苑环境衞生。

他指环保署会继续投入资源，支援私人屋苑继续参与厨余回收，包括为屋苑每天提供免费的厨余收集服务以及为参与屋苑举办厨余回收宣传教育活动，因此预计不会对整体回收目标造成影响。政府亦于2025年10月整合相关资助安排后，将计划的资助门槛统一为200户或以上，以涵盖中小型私人屋苑，从而扩大试验范围及提升整体成效。

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