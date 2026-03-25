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与海南省委书记冯飞会面 李家超：琼港联手可以优势互补 建高效产业链

政情
更新时间：11:03 2026-03-25 HKT
发布时间：11:03 2026-03-25 HKT

行政长官李家超昨日(24日)中午抵达海南海口，将在周四（26日）出席博鳌亚洲论坛2026年年会。李家超今日(25日)在博鳌与海南省委书记冯飞会面，就加强香港和海南在经贸投资、金融、专业服务等方面深入交流。

李家超在社交平台发文，指海南自贸港去年12月18日启动全岛封关运作，透过「一线放开」、「二线管住」创新管理模式，实现岛内各类要素自由流通，「零关税」商品种类大幅增加。

李家超今日(25日)在博鳌与海南省委书记冯飞会面，就加强香港和海南在经贸投资、金融、专业服务等方面深入交流。李家超FB图片
李家超今日(25日)在博鳌与海南省委书记冯飞会面，就加强香港和海南在经贸投资、金融、专业服务等方面深入交流。李家超FB图片

他表示，香港也长期实行「零关税」政策，是历史悠久的自由港。国家「十五五」规划纲要提到要高标准建设海南自由贸易港，高水平实施全岛封关运作，并支持香港巩固提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，加快北部都会区建设。这些都反映两地具有广阔发展前景和清晰目标。

李家超称，香港和海南两个自贸港可以优势互补、强强联手。李家超FB图片
李家超称，香港和海南两个自贸港可以优势互补、强强联手。李家超FB图片

李家超续称，香港和海南两个自贸港可以优势互补、强强联手。香港是海南利用外资最主要来源地和重要贸易伙伴，不少港资企业在海南开展业务。海南自贸港实施封关运作，为港资企业带来更多机遇，琼港两地企业可把握发展契机，探索新型合作模式：香港凭借全球采购、贸易融资与物流优势，从海外引入原材料；在海南完成加工并实现30%以上增值，即可免税进入内地市场。同时，香港可为海南产业发展提供金融、法律、会计、咨询、调解等全方位专业服务，只要充分运用关税优惠，便可形成高效产业链。
 

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