特区政府剔除《苹果日报》相关3间公司注册 列为「受禁组织」 刊宪后解散

署理行政长官会同行政会议今日（24）根据《香港国安法》第31条及《公司（清盘及杂项条文）条例》（第32章）（下称《条例》）第360C（1）条，命令公司注册处处长将苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司及苹果互联网有限公司（下称《苹果日报》相关三间公司）自公司登记册中剔除。公司注册处处长已随即将《苹果日报》相关三间公司自公司登记册中剔除，并在宪报刊登有关该项除名的公告，《苹果日报》相关三间公司即告解散。

政府：公司知情并参与黎智英串谋

特区政府发言人强调，维护国家安全至为重要。法庭在裁决理由书中指出，黎智英作为《苹果日报》相关三间公司的控股公司——壹传媒有限公司的多数股东，实际上控制了该三间公司，他密切管理《苹果日报》并控制其编采方向；不论在《香港国安法》实施前或后，黎智英均利用《苹果日报》的平台发布煽动文章，以及请求外国对中国和香港特区进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动；《苹果日报》的高层人员对黎智英的意图完全知情，并提供支持，落实黎智英的编采指示。

发言人指，法庭裁定第一项控罪「串谋刊印、发布、出售、要约出售、分发、展示及／或复制煽动刊物罪」及第二项控罪「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」所指的串谋，是得到《苹果日报》相关三间公司的配合的，它们是知情并愿意参与其中的。因此有需要为维护国家安全而依据《条例》第360C条行使有关权力，将《苹果日报》相关三间公司自公司登记册中剔除，以在维护国家安全与保障人权自由之间达致合理平衡。

特区政府剔除《苹果日报》相关3间公司注册。资料图片

刊宪后三间公司即告解散

发言人表示，公司注册处处长已将《苹果日报》相关三间公司自公司登记册中剔除，经刊宪后该三间公司即告解散，并已成为「受禁组织」，任何人从事《维护国家安全条例》第62至65条所订明的行为，即属犯罪，包括以受禁组织的干事或成员身分行事；向受禁组织提供任何形式的援助等，一经定罪，最高可处罚款1,000,000港元及监禁14年。

发言人又指，特区政府会继续坚定不移维护国家安全，全力防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，有法必依、执法必严、违法必究，并呼吁社会大众不应参与受禁组织的任何活动或与其有任何瓜葛，与受禁组织划清界线。