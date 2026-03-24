国安法细则修订︱邓炳强：警截查途人索手机密码说法错误 须事先申请法庭手令

政府刊宪公布《2026年《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法第四十三条实施细则》(修订)实施细则》，修订包括新增「不遵从提供密码等要求属犯罪」，订明警务人员可要求指明人士提供电子设备密码或解码方法。立法会司法及法律事务委员会及保安事务委员会今日（24日）举行联席会议。署理律政司司长张国钧表示，国安委工作不受特区任何机构、组织或个人干涉，工作信息不会公开，决定不受司法覆核，相关规定适用于今次的修订细则。保安局局长邓炳强则强调，警务人员可以随时在街上截查市民并要求解锁手提电话的说法是错误且误导市民。

张国钧：国安委工作不受任何干涉

张国钧表示，根据《香港国安法》第14条，国安委工作不受特区任何机构、组织或个人干涉，工作信息不会公开，决定不受司法覆核，相关规定适用于今次的修订细则。张国钧指，修订细则有效防范、制止及惩治危害国安的行为及活动，符合《基本法》及《港区国安法》有关保障人权的规定，体现普通法重视人权和程序保障的核心精神和原则。他续指，修订细则已借鉴本地现行法例和其他普通法司法管辖区的相关法律，强调相关条文绝非香港独有。

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邓炳强澄清谣言：取密码须申请法庭手令

保安局局长邓炳强指出，今次修订实施，可完善维护国家安全的执行措施，及时防范及化解随时可能出现且复杂多变的国家安全风险。他强调奉公守法的市民不会误堕法网，亦不会影响一般市民的生活、机构及组织的正常运作。

至于修订新增「不遵从提供密码等要求属犯罪」，订明警务人员可要求指明人士提供电子设备密码或解码方法，邓炳强表示近日听到社会上有很多传闻，指警务人员可以随时在街上截查市民并要求解锁手提电话，令市民没有隐私。他强调「系错嘅，都系吓你嘅，系误导你嘅」，指出警务人员必须基于誓章在法院申请手令，当法院批准后才可以搜查令搜查相关电子设备。他亦强调相关条文绝非香港独有，如英国、欧洲、新西兰、新加坡都有相关条例。

充公令设抗辩空间 被告可提证据申诉

选委会范骏华指出，文件中有关条文提及「指明人士」，询问除当事人外，通讯设备或者应用程式的企业是否也属于「指明人士」范围内。邓炳强指出，「指明人士」包括受调查人士、拥有人及管有人等，而获授权接管该设备、正在使用及曾经使用设备的人士，或知悉有关密码或解密方法的人士也包括在内。

民建联叶傲冬关注，被判严重罪案的被告人会被充公财产，被告人有否抗辩空间。张国钧解释，充公令的目的是为了切断犯罪资金链以防范及制止进一步的危害国家安全犯罪行为，并指出如被告人有异议，可以根据附件3中的例外规定，该规定容许被定罪者提出证据，证明充公其所有指明财产，对防止被定罪者将指明财产用于资助或协助干犯危害国家安全罪行此目的而言，是明显不相称的。如法庭信纳，则法庭须命令将被定罪者的指明财产，按其认为对达致该目的而言属相称的程度充公。

立法会议员严刚询问，如嫌疑人声称忘记手机等电子设备的密码，执法部门该如何证明嫌疑人是否有意图妨碍调查，如何判断嫌疑人是否真正忘记了密码。邓炳强表示相关情况难以一概而论，但当局会采用取证方法判断，他举例指，如「佢今晚开咗五次手机，无理由同我讲话唔记得密码。」，指不同情况要个别而论，强调执法人士观察是重要证据。

记者：李健威