议政随想︱谭镇国：《专属法例松绑 北都发展再提速》

特区政府正制定香港首个五年规划，主动对接国家「十五五」规划，北部都会区发展相信将会是重要一环。政府接连推出重大措施，展示对北都的重视；公布北都专属法例的立法建议，决心为制度拆墙松绑、创造发展空间，另外又注资100亿元作为洪水桥产业园有限公司的起始基金，同样展示以创新及产业带动北都发展的决心。

北都专属法例针对规划地政、工程建设及产业营运三大目标，全面涵盖简化城市规划程序、加快收地补偿支付、便利创新建筑技术采用、简化噪音许可证申请、便利跨境要素流动及就指定地区成立法定公司六大范畴。内容既回应了加快发展程序的要求，亦为日后发展中可能遇到的新情况，创造应对的空间，采用「主体法例为主、附属法例补充」的模式，令北都发展即使面对年期长、变数多的挑战，也可以确保核心制度稳定，适时以附属法例调整，是前瞻性和可持续性并存的安排。

北部都会区已踏入收成期，首个片区项目亦正招标。资料图片

我一直推动北都发展要以产业带动，政府成立「洪水桥产业园有限公司」并注资100亿作为起始资金，不仅为基础建设及初期营运提供重要的财政基础，也具牵头作用，带动私人资本投资产业。当然，要招商引资，完善政策配套亦是关键。我将持续推动政府尽快推出税务优惠、人才配套、跨境要素流程动等措施，吸引企业落户，加快北都发展，让市民早日共享成果。

北部都会区已踏入收成期，首个片区项目亦正招标。在此关键时期获得法例及财政支持，让外界看见北都发展未来无限可能，推动其迈向更高质量发展，为国家发展大局贡献力量。