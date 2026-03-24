博鳌亚洲论坛︱李家超：香港循三方向促进全球发展 愿与海南自贸港优势互补

行政长官李家超今日（24日）出席博鳌亚洲论坛2026年年会分论坛。他在社交平台表示，今年是博鳌亚洲论坛25周年，他在年会分论坛「全球自由贸易港发展论坛」上致辞时，祝贺论坛所取得的丰硕成就，并提到国家「十五五」规划纲要指出，要高标准建设海南自由贸易港，高水平实施全岛封关运作。海南已启动全岛封关运作超过3个月，贸易投资更开放便利，成为国家持续推进自由贸易和对外开放的重要示范。

香港长期坚守对自由贸易和多边主义承诺

李家超提到，面对地缘政治与保护主义挑战，中国坚定支持开放包容的多边贸易体系。香港凭借「一国两制」优势，拥有健全法治、资金人才自由流通、简单低税制等传统优势，获评为全球最自由经济体，长期坚守对自由贸易和多边主义的承诺。

香港愿与海南自贸港优势互补

李家超表示，为促进全球发展，香港未来将从三大方向作出努力。第一，积极拓展全球贸易网络并致力于加入《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)；第二，善用香港遍布全球的经贸网络，透过「内地企业出海专班」协助内地企业「走出去」，同时连结全球投资者以及香港的专业服务；第三，推动区域经济发展和繁荣，全力支持国家主办2026年亚太经合组织(APEC)会议，并利用香港承办APEC财政部长会议的契机，深化区域合作。香港愿与海南自贸港优势互补，与全球伙伴携手共建开放和繁荣的未来。

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