博鳌亚洲论坛︱李家超抵海南下午出席分论坛 吁亚洲团结协作共献力量

行政长官李家超今日（24日）在社交平台发文，指中午抵达海南海口，周四（26日）将出席博鳌亚洲论坛2026年年会，而今天下午亦会出席年会的分论坛「全球自由贸易港发展论坛并致辞」。他强调在中东局势紧张动荡、地缘政治冲突加剧的情况下，亚洲各国应团结协作，为全球经济发展贡献智慧和力量。

李家超感谢海南省委统战部、省政府港澳办代表在机场迎接。

鳌亚洲论坛成立25周年意义重大

李家超指，今年恰逢博鳌亚洲论坛成立25周年，意义重大，期待与世界各国政府官员、国际组织负责人、企业代表、专家学者、媒体人士等，在充满浓郁海岛风情的博鳌，透过对话、交流激发灵感、增进共识，共商发展大计。

在中东局势紧张动荡、单边主义冒起、地缘政治冲突加剧之际，李家超强调年会的举办更显重要，各地政府都深感责任重大，亚洲各国和地区应团结协作，共同应对挑战，激发经济发展活力，为亚洲以至世界发展提出和平、共赢及高效的发展方案，为推动全球经济持续高质量发展贡献智慧和力量。