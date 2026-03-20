香港中律协拜访中联办法律部 探讨香港法律界更好融入国家发展大局的机遇

香港中律协昨日( 19日 )到访中联办法律部，就对标「十五五」规划，深化香港国际法律及解决争议服务中心，助力国家涉外法治建设，包括香港法律界更大力开拓大湾区法律及仲裁业务、境外合同公证等范畴，向中联办法律部部长刘春华及副部长张玉梅反映意见，获得高度重视。

香港中律协创会会长陈曼琪律师、会长卢懿杏律师、创会副会长黄国恩律师、理事张子安律师、陈家升大律师及张博彦律师、委员江月珍律师、刘欣欣大律师、陈贵春大律师及梁振雄律师参与了此次交流。

香港中律协将持续反映会员及业界意见，鼓励会员把握国家「十五五」规划与「一带一路」建设带来的历史机遇，善用各方平台和资源，展现香港法律专业的卓越水准，为国家涉外法治建设和高质量发展贡献力量，也为自身的专业发展开创更广阔的天地。