九巴及屿巴专营权明年届满 议员倡加入续牌要求 长者半价乘车下调至60岁

本港共有4间专营巴士营办商营办5个巴士专营权，九巴及屿巴的现有专营权将于明年届满。立法会交通事务委员会今日（20日）举行会议，运输及物流局表示，正考虑九巴及屿巴的新专营权申请，并会致力确保服务稳定。

运输及物流局副局长廖振新表示，两间营办商已表示有意申请在现有专营权届满后接续展开新的专营权，政府正考虑九巴及屿巴申请新专营权的意向，会致力确保专营巴士服务的稳定性，并推动营办商提升服务和安全水平、保持长远财政可持续性。政府指，将会与营办商研究加快引入新能源巴士，配合政府2050年实现碳中和的目标。

陈克勤关注资助更换电动巴进度

民建联议员陈克勤关注政府将拨款4.7亿元，资助巴士公司更换600辆电动巴士，询问更换速度及价格可否「再进取些」。廖振新指，环境及生态局厘定更换电动巴士的补助价格时，已考虑营运成本、车价、油价及电费的分别。他又指，不同巴士公司的车队车龄不同，如未达车龄就更换车辆，会影响资本回收，并影响票价。

陈克勤又询问可否使用更多「豁免隧道费基金」，舒缓因应油价增加导致的票价加价幅度。运输署署长李颂恩表示，「豁免隧道费基金」自2019年成立以来，已多次使用基金缓减票价加幅，总数超过12亿元。

议员质疑巴士站显示屏、应用程式广告占比过多

至于巴士公司的非票价收入。陈克勤、庄豪锋分别关注巴士站的显示屏及应用程式广告内容占比过多。陈克勤提到，九巴巴士站显示屏上有关车辆资讯只占六分一，广告占了六分五，「老人家如果要睇，其实好艰难，因为他们本来就唔识点用应用程式」，认为「大不了少赚些广告费」；庄豪锋则指月，巴士公司的应用程式在开启时经常弹出不同广告，「开启应用程式就是争分夺秒」，如因为广告阻碍而未能追上巴士，会十分愤怒。

廖振新表示，同意巴士公司应将提供资讯列为最优先事项，会和巴士公司商讨，又指广告是巴士公司的非票务收入，有助减低巴士公司加价。

2元乘车 巴士公司将半价优惠下调至60岁？

新社联议员谭镇国关注长者2元乘车优惠计划，指现时由固定两元的优惠模式变为两折，增加长者负担，认为公共交通工具应承担社会责任，询问当局会否考虑将承担社会责任加入续牌要求内，例如考虑将长者半价优惠的合资格年龄由现行的65岁或以上，下调至60岁或以上。

廖振新指，若要将优惠范围扩展至60岁，巴士公司财政压力亦会随之增大，强调巴士公司的营运成本压力长远而言或会反映在票价调整上，政府必须审慎考虑，票价若因此而增加，将对广大市民造成重大影响。

记者：李健威

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