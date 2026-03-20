大棋盘｜小学并校大势所趋 教界须早日「面对现实」

教育局日前公布15间资助或官立小学收生不足16人，将获派0班，须参与「升级并校」。适龄学生人口结构性下跌，教育界生态受冲击已非新鲜事。弱势小学的生存空间不足，基于公共资源妥善运用原则，合并确是大势所趋，这个长年触动教育界根本利益的问题，总有一日要面对。

教育局局长蔡若莲日前预告，未来数年不排除仍有双位数的学校，因收生不足面临停办，直言「软着陆」的「咕𠱸」措施已经出完，达到「褪无可褪」地步，强调今次并非「合并救校」。

局长说得坦白，潜台词是既然已给了时间和机会，学校无法自救，总不能永远「网开一面」，勉强维持学校数目。政府提到，已成立「支援公营学校持续发展专责小组」，支援「0班小一」学校，务实地规划未来路向，期望顺利过渡和持续发展。

学校之间的合并，要克服的现实问题很多，包括教职员之间的山头因素、不同办学团体理念能否统合、寻找新校舍等。但观乎局方近日在网志及公开发言的取态，似乎已不容学校慢慢思考，要积极想方法面对。

今次获派0班的15间学校中，包括圣公会将军澳基德小学。圣公会牧师、立法会议员管浩鸣分析，总体而言除生源不足，学校难以生存主要因素有3个，包括当区人口年龄分布的变化、学校管理层的理念，以及学校本身的硬件老化。他说适龄学童人数减少，大家都明白学校之间的「整合兼并」是无可避免及大势所趋，若现时再不处理，几年后适龄学童再减一、两万，获派0班的学校就不是十多间，随时是数十间，届时「更震撼」。

他认为要为教职员寻出路，可考虑为提供特殊教育方面培训，协助转型，因特殊教育所需的师生比例一定高，过去亦不太多教师投身该范畴，但穷则变变则通，当局亦可趁此契机，将现时的融合教育下的特殊需要学生，过渡至特殊教育，吸纳部分在「并校潮」下超额的教师。

有熟悉相关政策人士指，部分学校已有一定年期，管理层亦因循守旧缺乏创新，早跟不上时代步伐，救之亦无用，已完成历史任务，光荣结束才是最合理的选择。

获派0班的学校数目达双位数，观乎舆论反应，除相关的学校管理层、家长表示不舍、合并有难度，在社会上的争议暂未算太大。蔡若莲日前明言，勉强维持部分学校数目，对家长、学生以至整个教育生态都不健康，说法直白。在行政主导新时代下，官员似乎也有更多「底气」作一些易受争议，但又不得不为之的决定。不过政府中人强调不敢怠慢，会继续与持份者沟通，妥善处理过渡问题。

聂风

