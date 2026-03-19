立法会通过「配合国家扩大高水平对外开放」议案 议员促建稳定离岸人币债券发行计划

立法会大会今早（19日）续会，继续辩论由选委界吴杰庄提出的「更好配合国家扩大高水平对外开放发展策略」无约束力议员议案。8项修正案及议案均获得在席两部分议员过半数支持通过。

陈振英：吸引不同类别离岸人民币债券发行人

金融界陈振英表示，「十五五」规划明确指出香港推进高水平对外开放，构建与高标准经贸规则相衔接制度及监管体制，并且优化开放布局，香港一定要积极发挥主观能动性，精准对接国家大政方针，从超级联系人到超级增值人，是要求香港不仅要充当成为接连世界的桥梁，亦要善用自身优势提升附加值，成为双方合作得更好的催化剂。

就金融业来说，他指香港拥有全球最大规模的离岸人民币资金池，提供多元产品和服务，应该在人民币国际化中发挥更大作用，指出2024年离岸人民币债券发行业务表现相当突出，发行额按年增长三成七，突破1万亿元，但为了进一步刺激市场交投，一定要建立更稳定离岸人民币债券发行计划，除了目前短中长期要增量发行外，亦应该吸引不同类别发行人，例如内地大型企业，甚至东盟「一带一路」国家的央行及企业。

庄家彬：新质生产力能带来创科突破

选委界庄家彬表示，要更好配合国家高水平对外开放，香港必须具备强大核心竞争力，最关键是创科发展，指出「十五五」规划强调发展新质生产力，必须要因地制宜，这对香港尤其关键，香港发展新质生产力将会带来科技创新及突破，令香港新兴产业可实现跨越式发展，故在国家追求科技自立自强的大局中，香港不能只做旁观者，本港拥有基础科研实力，高度国际化的营商环境、健全的普通法制度，可在国家科技发展中担当重要角色。

署理政制及内地事务局局长胡健民表示，全国两会刚通过「十五五」规划，立法会随即就如何主动对接国家规划，为香港抓准优势定位提出议案，充分展现本届议员对融入及服务国家发展大局，以及香港长远繁荣稳定的担当及积极作为。他又称，议员的意见将为当局编制香港5年规划，主动对接国家「十五五」规划提供重要参考。

创新科技及工业局副局长张曼莉表示，特区政府制定首份香港5年规划，当局定当紧密对接国家发展规划，促进科技创新与产业创新深度融合，全力加速香港国际创科中心的建设，为国家科技强国建设贡献香港力量。

她指当局会朝三大方向推进，包括高水平建设三大创科园区、五大研发机构，形成促进上中下游协同发展的新格局；其次是融入及服务国家现代化产业体系建设，推动香港新型工业化发展；第三是积极响应国家人工智能＋行动，推动及深化香港人工智能的全方位发展。

记者：郭咏欣