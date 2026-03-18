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陈绍雄急病澳洲入院治疗康复今返港 李慧琼：精神不错已批准告假

政情
更新时间：17:34 2026-03-18 HKT
发布时间：17:34 2026-03-18 HKT

现年68岁的选委界立法会议员陈绍雄上月在澳洲急病入院，当时有消息指病情需时治疗及恢复，估计至少四星期后才有机会回港。立法会主席李慧琼透过发言人表示，经当地医疗团队照顾，身体逐渐康复，情况理想，陈绍雄已于今天回港，正遵从医生指示在家休养。

立法会主席李慧琼曾与陈绍雄通电话，有感他精神不错。资料图片
立法会主席李慧琼曾与陈绍雄通电话，有感他精神不错。资料图片

李慧琼表示，今早(18日)曾与陈绍雄通电话，他精神不错，并已向她告假并获接纳。视乎康复情况，陈绍雄会尽快恢复议会工作。李慧琼又称，陈绍雄对社会各界人士的关心及慰问再次表示谢意。
 

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