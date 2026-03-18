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做Gym不慎触发旧患复发 许正宇撑拐杖出席立法会会议｜Kelly online

政情
更新时间：15:47 2026-03-18 HKT
发布时间：15:47 2026-03-18 HKT

全国两会已顺利闭幕，立法会今早（18日）复会。财经事务及库务局局长许正宇现身立法会会议时，被发现需撑拐杖出席。他解释，左边大腿一直有旧患，昨日( 17日 )健身时不慎旧患复发，自昨日起便需以拐杖辅助行动，期望能尽快康复。

被问及康复进度，许正宇表示暂未确定，希望越快越好。他亦指伤势问题不大，并在离场前不忘叮嘱记者多保重身体。现场所见，许正宇步出会议厅及进入升降机期间，动作尚算自如。

期间，多名记者向许正宇查询情况，金融服务界李惟宏、经民联刘业强亦有上前问候，许正宇亦感谢各人关心。

记者：曹露尹
 

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