做Gym不慎触发旧患复发 许正宇撑拐杖出席立法会会议｜Kelly online
更新时间：15:47 2026-03-18 HKT
发布时间：15:47 2026-03-18 HKT
发布时间：15:47 2026-03-18 HKT
全国两会已顺利闭幕，立法会今早（18日）复会。财经事务及库务局局长许正宇现身立法会会议时，被发现需撑拐杖出席。他解释，左边大腿一直有旧患，昨日( 17日 )健身时不慎旧患复发，自昨日起便需以拐杖辅助行动，期望能尽快康复。
被问及康复进度，许正宇表示暂未确定，希望越快越好。他亦指伤势问题不大，并在离场前不忘叮嘱记者多保重身体。现场所见，许正宇步出会议厅及进入升降机期间，动作尚算自如。
期间，多名记者向许正宇查询情况，金融服务界李惟宏、经民联刘业强亦有上前问候，许正宇亦感谢各人关心。
记者：曹露尹
最Hit
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
2026-03-17 13:14 HKT
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
2026-03-16 19:32 HKT