财政预算案2026｜立法会通过逾1817亿临时拨款 政府：确保预算案实施前公共服务不中断

立法会今日（18日）通过财经事务及库务局局长许正宇动议的临时拨款决议案，以确保政府在4月1日新财政年度开始、至新一份财政预算案正式实施前，能继续获得所需资源以提供各项服务。

4.22恢复二读辩论预算案

许正宇在会议上表示，立法会将于4月22日恢复二读辩论《财政预算案》，并于同月29日进行三读。为确保在今年4月1日新财政年度开始时，政府不会因缺乏资源而需要停止提供教育、社会福利、医疗衞生、保安等与市民息息相关的公共服务，政府有必要提出这项动议。

许正宇指出，在新《财政预算案》全面实施之前，政府可动用的临时拨款总额约为1,817亿940.2万元，约占整个《财政预算案》拨款总额6,524亿7,074.6万元的28%。经常开支方面，政府一般会申请相当于全年拨款20%的款项作为临时拨款。至于非经常开支及非经营开支分目，由于属不定期的款项，申请的临时拨款额为预算草案所示备付款额的100%。

许正宇提到，政府每日均要支付大量财政资源提供公共服务项目，单在2026至27财政年度首周，政府要支付的主要开支将超过128亿元，包括给予医管局约85亿元资助金；向约10万个综援受助家庭及约13万名公共福利金受惠人士发放合共约14亿元；向教资会资助大学发放约17亿元补助金；向约720所幼稚园发放约5亿元资助金；向退休公务员发放约7.4亿元退休酬金。此外还要支付合约员工薪金和供应商应付帐目等。

他表示，临时拨款决议案通过后，政府需时完成包括刊登宪报及签发临时拨款令等相关程序，才能令政府部门可于4月1日起如常支付所需开支。

记者：曹露尹