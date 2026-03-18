公营医疗收费｜议员质疑医改令私家诊所加价 批减免费用申请繁复

民建联立法会议员周浩鼎今日（18日）在立法会会议提出口头质询，关注医疗费用上调对有需要人士造成的经济负担，以及医务社工协助处理医疗费用减免申请手续繁复问题，他建议当局自动豁免收费资格扩大至65岁或以上领取「长生津」者。不过当局指，「长生津」与医疗收费减免在性质上存在根本差异，政府审慎考虑扩大自动豁免医疗费用受惠对象时，权衡人口老化对医疗系统长远持续性的影响。

政府：减免机制聚焦「贫」类病人

当局指，作为公营医疗收费改革的重要部分，医管局扩大了医疗费用减免机制，估计合资格受惠的低收入人士增加约200万人，当中绝大部分可获全额减免，确保患者不会因经济原因未能接受治疗。

民建联港岛西直选议员陈学锋指出，早前曾落区调查，发现公营医疗收费改革后已有私人家庭医生加价，平均加约100元，问到当局会否进一步评估公营医疗收费，以及医疗占普通家庭开支占比。不过医衞局长卢宠茂质疑有关调查采样有多少，要求「用数据说话」。

对于低收入家庭，当局指，大部分个案可即日完成申请手续并获批减免，审批过程并不复杂。由1月1日至3月13日，已有近20万人获批医疗费用减免，当中逾13万人为65至74岁长者。医管局会参考该年龄组别长者在申请长生津时已获确认的经济审查资料，豁免部分文件提交要求，大幅便利其申请程序。

当局指，医疗费用减免机制涵盖所有年龄层，聚焦「贫」类病人，其入息及资产限额审查标准与长生津不尽相同，因此必须独立申请与审批。政府会每两年检讨公营医疗收费改革的各项安排。

陈凯欣指减免申请繁复 须申报马会、八达通资产

选委界议员陈凯欣指面对公私营医疗失衡及人口老化问题，香港有需要进行医疗改革，但质疑局方于改革幅度、医疗收费、豁免机制方法等议题上，未有向大众咨询，而当局亦未有充分咨询立法会，期望当局聆听议员反映的意见。她又引述市民反映减免申请程序繁复，包括需申报马会、支付宝、八达通等资产，且各医院诊所做法不一。她又关注当局如何处理申请人的私人资料，以及额外聘用多少人手处理相关申请不繁复的机制。

局方回应指，近两个月获批减免的近20万人中，大部分为资产较简单的低收入家庭，审批较快，约八至九成申请者可即日获批。现时平均每天申请数目已由5,900人跌至3,400人，当局会继续检视人手安排。

记者：张琦