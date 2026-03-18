AI｜议员关注会否订立专门法例规管 创科局：法改会正研究 适时会咨询公众

《十五五规划纲要》明确支持香港建设国际创新科技中心。民建联葛珮帆今（18日）在立法会大会提出有关人工智能技术规管及发展的口头质询，关注政府会否就AI深伪色情影像和假资讯等问题，参考内地及南韩等地经验，研究订立针对所有AI生成内容的专门法例，并加强规管网上平台。

跨部门工作小组正积极展开工作

创新科技及工业局副局长张曼莉表示，今年法改会会辖下的电脑网络罪行小组委员会，正从电脑网络罪行角度，研究现行法例，并会适时咨询公众。律政司亦已成立检视支援更广泛应用人工智能所需法律配套的跨部门工作小组，并已召开督导委员会会议。

张曼莉指，政府以积极态度应对人工智能发展及应用可能产生的风险，以及所需的规范，例如在人工智能管治方面，在促进发展与防范风险之间取得平衡。工作小组正积极展开工作，目前对于个别议题应否以立法方式处理，尚未有定案。

葛珮帆亦关注在内地大热、俗称「龙虾」的OpenClaw人工智能助理应用程式，坊间更有代办和培训班教人「养龙虾」，但这个程式最少有258个漏洞，容易导致用户资料或银行资金被盗，询问政府如何呼吁市民提高警觉，不要随便安装这些程式和开放权限，并积极推动安全使用人工智能，在发展与安全之间取得平衡，让市民能把握人工智能带来的机遇。

OpenClaw隐患风险较突出

张曼莉表示，政府密切关注人工智能技术发展趋势，以及可能相关带来的安全风险。OpenClaw一方面提供人工智能辅助应用，但另一方面可能因其权限过高而带来资料外泄或系统遭入侵等潜在保安风险，其隐患风险比较突出。

当局建议政府以外的机构及个别用户，在使用时要采取足够的安全措施，包括对其运行环境进行严格隔离、加强凭证管理，以及持续关注官方的安全更新等。

张曼莉表示，除了数字政策办公室制定人工智能道德框架、新人工智能技术指引外，当局亦特别设计网络安全资讯站这类专题网站，里面介绍公众如何妥善使用人工智能工具。

藉人工智能研发院为业界提供技术顾问

她亦指，下月筹办的「世界互联网大会亚太峰会」，其中一个重点正是围绕最新的人工智能治理，探讨如何在人工智能赋能安全、安全护航人工智能。未来也会藉人工智能研发院，为业界提供技术顾问、安全评估标准认证服务，以及合规与风险评估认证、人工智能系统安全与道德伦理等评估服务，以期让公众能更好应用人工智能之余，亦能在更安全、更负责任、有道德的环境下更好地使用。

记者：曹露尹

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