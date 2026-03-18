强积金供款上调？ 劳福局：收到积金局报告后作审视 工联倡欠供款项纳入破欠基金

强积金供款最低及最高入息水平已十多年未有上调，而积金局表示将在本年中向政府提交2022至2026年周期的检讨报告及建议。工联会议员黄国今（18日）在立法会大会询问政府何时完成审议和落实有关建议。劳工及福利局局长孙玉菡表示，《强积金计划条例》规定，积金局须每4年就强积金供款的最低及最高有关入息水平，进行不少于一次检讨；积金局在进行最低及最高有关入息水平的检讨工作及拟订报告和建议时，会按法例考虑相关的就业收入数据，以及其他相关因素，包括社会经济情况、劳工市场状况、企业营商环境，并评估对雇员及自雇人士的财务影响。政府收到积金局报告后，会全面详细审视再作决定。

黄国关注欠供款项会否纳入破欠基金保障

每年有逾千万元雇主拖欠的强积金供款无法追回，黄国关注当局会否再度考虑将该等欠供款项纳入破欠基金的保障范围。孙玉菡表示，政府没有计划扩大破欠基金保障范围以涵盖雇主的强积金供款。

孙玉菡表示，各政策局正按照行政长官指示，成立工作小组以制定香港首份5年规划，劳福局涵盖的范围包括福利、劳工、人才同扶贫，正各自进行相关工作，现阶段未能透露整个规划具体细节。

为低收入士代供强积金？政府：涉复杂操作

至于上届政府曾称会考虑为低收入人士代供强积金的建议，孙玉菡称，当中涉及一些复杂的政策和操作问题，正进行研究，包括评估建议措施的长远可持续性、对政府财政构成的影响，以及技术可行性。当收到研究结果后，会详细考虑同审视未来路向。

孙玉菡：破欠基金应针对眼前应急需要

劳联林振升表示，强积金供款只占入息5%，假设破欠基金每年有1亿有关欠薪的特惠款项，涉及强积金的开支可能只有500万左右，以破欠基金现有70几亿盈余，应该可以承担，询问政府为何不考虑。孙玉菡回应称，破欠基金目的是帮助雇员应急，如果雇主突然无办法出粮，当局希望破欠基金可以即时为雇员提供支援。但雇主在强积金制度下的供款，并非用于即时应急。

他认为两套制度目的不同，破欠基金应针对眼前应急需要，而强积金制度下雇主的强制性供款，则关乎将来退休储蓄，应该用强积金条例去追讨及要求雇主履行责任。

记者：曹露尹