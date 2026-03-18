议员关注幼稚园收生不足经营艰难 蔡若莲：要以改革及创新思维思考如何纾缓问题

本港幼稚园面临收生不足、成本上涨问题。教育界邓飞今日（18日）在立法会提出口头质询，指幼稚园业界正处于经营艰难的时期，关注政府会否同时探讨给予幼稚园更大的资源调配弹性，容许其在不同资助范畴间灵活运用津贴款项。教育局局长蔡若莲表示，面对学龄人口下降，要用改革、创新思维，思考如何纾缓问题；又指现时幼稚园整体师生比例已由1比15提升至1比11，会持续检视公共资源运用效能，适时调配整合资源。

蔡若莲：师生比例降至1:11

蔡续指，教育局容许幼稚园按校本需要，灵活运用单位资助支付日常营运、教学及非教学人员的薪酬与相关开支，在计算资助累积盈余上限时，可将教学人员薪酬与其他营运开支津贴合并计算，而2021/22至2024/25学年，资助额盈余保留期限由12个月延长至18个月拨款额。

应对学龄人口结构性下跌，她表示当局一直鼓励办学团体及早准备，研究巩固及整合资源的方案，并与业界保持联系，减轻学童人口下降的冲击，措施包括让合资格办学团体公平竞逐幼稚园校舍，减轻租金负担，恒常化「搬迁津贴」，鼓励位处人口老化地区的幼稚园迁往租金较低的新发展区或政府校舍，舒缓个别地区学位过剩问题。

范骏华倡设专项资助推AI启蒙

选委界范骏华表示，现时正处于人工智能时代，建议参考中小学「『智』启学教」计划，为幼稚园设立专项津贴，让幼稚园将资源用于STEM教育、人工智能等范畴，协助幼儿启蒙，培养对科技的兴趣。蔡若莲回应指，当局鼓励教学数字化，会研究如何争取资源，为幼儿提供接触新科技的体验。

选委界刘智鹏关注当局会否考虑中学、小学、幼稚园的纵向合并。蔡若莲回应，中小学及幼稚园的资助模式不同，所以在技术上有问题需要理顺，但校舍上已经进行合并。她续称，有办学团体在学生活动上已进行幼稚园及小学衔接，将来会再研究幼稚园及小学等在校舍、管理、资助模式、配套硬件上如何配合。

记者：张琦